    Посол Исландии в РФ назвала организацию ЧМ-2018 фантастической. дипломатия, Исландия, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосол Исландии в РФ назвала организацию ЧМ-2018 фантастической

    Посол Исландии в РФ назвала организацию ЧМ-2018 фантастической

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    Посол Исландии в РФ назвала организацию ЧМ-2018 фантастической

    Посол Исландии в РФ назвала организацию <nobr>ЧМ-2018</nobr> фантастической

      Посол Исландии в России высоко оценила организацию чемпионата мира по футболу — 2018. Дипломат заявила об этом во время своего визита в Ростов-на-Дону, где 26 июня сборная Исландии сразится с командой Хорватии.

      Берглинд Асгейрсдоттир также добавила, что все СМИ Исландии положительно отзываются о России и ее жителях, которые поражают иностранных гостей своим гостеприимством.

      По словам посла, серьезных инцидентов с участием болельщиков из Исландии на ЧМ не зафиксировано.

      Берглинд Асгейрсдоттир, посол Исландии в РФ: «У нас не было серьезных инцидентов. Исландцы отмечают гостеприимство россиян и говорят, что в России интересно».

      По данным дипломата, в Ростов-на-Дону на матч с Хорватией приехали не менее тысячи исландцев.

      Перед заключительным туром в группе C в активе сборной Исландии лишь одно очко. Чтобы пробиться в плей-офф, островитянам необходимо с крупным счетом обыгрывать хорватов и надеяться, что в параллельном матче Аргентина обыграет Нигерию с минимальным счетом или поделит с ней очки. Сборная Хорватии гарантировала себе место в 1/8 финала досрочно.
      Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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