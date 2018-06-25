Посол Исландии в РФ назвала организацию ЧМ-2018 фантастической

Посол Исландии в России высоко оценила организацию чемпионата мира по футболу — 2018. Дипломат заявила об этом во время своего визита в
Ростов-на-Дону, где 26 июня сборная Исландии сразится с командой Хорватии.
Берглинд Асгейрсдоттир также добавила, что все СМИ Исландии положительно отзываются о России и ее жителях, которые поражают иностранных гостей своим гостеприимством.
По словам посла, серьезных инцидентов с участием болельщиков из Исландии на ЧМ не зафиксировано.
Берглинд Асгейрсдоттир, посол Исландии в РФ: «У нас не было серьезных инцидентов. Исландцы отмечают гостеприимство россиян и говорят, что в России интересно».
По данным дипломата, в Ростов-на-Дону на матч с Хорватией приехали не менее тысячи исландцев.
Перед заключительным туром в группе C в активе сборной Исландии лишь одно очко. Чтобы пробиться в плей-офф, островитянам необходимо с крупным счетом обыгрывать хорватов и надеяться, что в параллельном матче Аргентина обыграет Нигерию с минимальным счетом или поделит с ней очки. Сборная Хорватии гарантировала себе место в 1/8 финала досрочно.
По словам посла, серьезных инцидентов с участием болельщиков из Исландии на ЧМ не зафиксировано.
Берглинд Асгейрсдоттир, посол Исландии в РФ: «У нас не было серьезных инцидентов. Исландцы отмечают гостеприимство россиян и говорят, что в России интересно».
По данным дипломата, в Ростов-на-Дону на матч с Хорватией приехали не менее тысячи исландцев.
Перед заключительным туром в группе C в активе сборной Исландии лишь одно очко. Чтобы пробиться в плей-офф, островитянам необходимо с крупным счетом обыгрывать хорватов и надеяться, что в параллельном матче Аргентина обыграет Нигерию с минимальным счетом или поделит с ней очки. Сборная Хорватии гарантировала себе место в 1/8 финала досрочно.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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