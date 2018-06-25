Красноярские фермеры заготовят на экспорт более 100 тонн папоротника

В Красноярском крае начался сезон сбора урожая. Местные фермеры отправились в тайгу за папоротником. Речь идет об особом сорте этого растения, который очень ценится в Японии и Китае. Стебли обрабатывают и солят, а потом отправляют на экспорт.

Сборы дикоросов в сибирских селах популярное занятие. Но в отличие от ягод, которые обычно собирают для домашних заготовок, папоротник идет на продажу переработчикам. Для отдаленных таежных деревень это едва ли не единственный способ заработать летом.



О том, что под ногами растет не сорная трава, а полезная еда, многие в селе Кордово не догадывались. Пока в 1979 году не приехали японцы. Оказалось, за границей за пучок деликатеса готовы отдавать несколько долларов. Но в самой Японии его растет мало, а природных кладовых Дальнего Востока и Сибири хватит, чтобы накормить всех. Тогда на сборы папоротника в сибирском поселке выходили все: от пионеров до пенсионеров.



В трудные 90-е сотрудничество с японцами позволило заготовительной конторе удержаться на плаву. Кругом развал, а там — стабильно как в тайге. Но и спрашивают с заготовителей серьезно: длина побегов измеряется чуть ли не по линейке. Продукт делится на сорта. Иначе товар не примут.



Чем именно так ценен папоротник, японцы толком не объясняют. По расхожей версии, выводит радиоактивные элементы из организма. На столах у сибиряков растение прижилось в виде гарниров и салатов: пахнет родной черемухой, на вкус как белые грибы. В ресторанах подается как настоящий деликатес.



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