    «Роскосмос» показал, как стригут волосы на орбите. космонавтика, космос, МКС, Роскосмос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Роскосмос» показал, как стригут волосы на орбите

    «Роскосмос» показал, как стригут волосы на орбите

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    • Фото: Пресс-Центр РКК Энергия / youtube.com
    «Роскосмос» показал, как стригут волосы на орбите

    «Роскосмос» показал, как стригут волосы на орбите

    «Роскосмос» показал, как стригут волосы на орбите
    • Фото: Пресс-Центр РКК Энергия / youtube.com

      • «Роскосмос» выложил панорамное видео, на котором продемонстрирован процесс стрижки в космосе.

      На кадрах российский космонавт Антон Шкаплеров с помощью специальной машинки делает прическу своему коллеге Александру Мисуркину.

      Особенность машинки в том, что она совмещена со шлангом пылесоса для того, чтобы остриженные волосы не разлетелись в невесомости по всей станции, не мешали экипажу и не повредили технику.

      Во время стрижки к российским космонавтам пришел американец Джо Акаба и в шутку предложил, чтобы и его постригли за три доллара.

      В настоящее время россияне находятся на Земле. Мисуркин вернулся 28 февраля, а Шкаплеров — 3 июня.

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