«Роскосмос» показал, как стригут волосы на орбите

«Роскосмос» выложил панорамное видео, на котором продемонстрирован процесс стрижки в космосе.
На кадрах российский космонавт Антон Шкаплеров с помощью специальной машинки делает прическу своему коллеге Александру Мисуркину.
Особенность машинки в том, что она совмещена со шлангом пылесоса для того, чтобы остриженные волосы не разлетелись в невесомости по всей станции, не мешали экипажу и не повредили технику.
Во время стрижки к российским космонавтам пришел американец Джо Акаба и в шутку предложил, чтобы и его постригли за три доллара.
В настоящее время россияне находятся на Земле. Мисуркин вернулся 28 февраля, а Шкаплеров — 3 июня.
Особенность машинки в том, что она совмещена со шлангом пылесоса для того, чтобы остриженные волосы не разлетелись в невесомости по всей станции, не мешали экипажу и не повредили технику.
Во время стрижки к российским космонавтам пришел американец Джо Акаба и в шутку предложил, чтобы и его постригли за три доллара.
В настоящее время россияне находятся на Земле. Мисуркин вернулся 28 февраля, а Шкаплеров — 3 июня.
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