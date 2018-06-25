Рома Жуков решил поселиться с женой и любовницей под одной крышей

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90-х Роману Жукову, возможно, придется вскоре ответить за клевету. По крайней мере, этого добивается его супруга. Она утверждает, что в одном из ток-шоу певец обвинил ее, женщину, которая родила ему семерых детей, в изменах, алкоголизме и других вещах, которые совсем не красят. Супруги собираются разводиться, и впереди у них раздел имущества, а это дом и дача, которые оцениваются в 40 миллионов рублей. Собственно, это во многом объясняет их стремление вынести эту историю на суд общественности. Теперь настала очередь Елены.
Милые бранятся, только тешатся — это уже не про них. Слишком далеко все зашло в семейной истории звезды 90-х. Жена обвинила Рому Жукова в неверности и даже оказалась права. Жуков разгуливает с новой музой, не скрываясь. Однако и разводиться с законной супругой он не собирается. Говорит, что в его сердце есть место сразу для двух женщин.
Роман Жуков, певец: «Я считаю, чтобы все мы в идеале подружились и жили бы на Рублёвке в моем доме в Москве. Как раз под это я его и готов закончить. Ну, я думаю, что это все равно произойдет. Рано или поздно».
Видимо, из-за такого непопулярного взгляда певца на семейные ценности супруги Жуковы встречаются редко и все чаще говорят по телефону. Кстати, почти каждый диалог заканчивается скандалом. Жена Елена пытается вразумить артиста, объясняет, что делить его ни с кем не намерена. К тому же при каждой удобной возможности, напоминает про общих детей. Их, кстати, шестеро.
Елена Жукова: «Какого хрена ты меня опозорил? Мне люди звонят и пишут, что в шоке от тебя, что Жуков совсем с ума сошел. Ты психологически больной. Я на тебя в суд подам».
Кто из супругов вынес сор из избы, пожалуй, не важно. Известие уже облетело весь Интернет. Главное, что оба настроены воинственно. Елена Жукова, например, твердо решила обратиться в суд с иском против мужа. Говорит, что он оскорблял ее и даже ударил.
Елена Жукова: «Посмотрите, это побои от моего мужа».
Закончится ли эта ссора примирением и что будет с общими детьми Жуковых, пока неизвестно. Но очевидно, что вряд ли звезде 90-х удастся уговорить свою супругу поселиться в одном доме с любовницей. Об этом Елена Жукова и слышать не желает.
Роман Жуков, певец: «Я считаю, чтобы все мы в идеале подружились и жили бы на Рублёвке в моем доме в Москве. Как раз под это я его и готов закончить. Ну, я думаю, что это все равно произойдет. Рано или поздно».
Видимо, из-за такого непопулярного взгляда певца на семейные ценности супруги Жуковы встречаются редко и все чаще говорят по телефону. Кстати, почти каждый диалог заканчивается скандалом. Жена Елена пытается вразумить артиста, объясняет, что делить его ни с кем не намерена. К тому же при каждой удобной возможности, напоминает про общих детей. Их, кстати, шестеро.
Елена Жукова: «Какого хрена ты меня опозорил? Мне люди звонят и пишут, что в шоке от тебя, что Жуков совсем с ума сошел. Ты психологически больной. Я на тебя в суд подам».
Кто из супругов вынес сор из избы, пожалуй, не важно. Известие уже облетело весь Интернет. Главное, что оба настроены воинственно. Елена Жукова, например, твердо решила обратиться в суд с иском против мужа. Говорит, что он оскорблял ее и даже ударил.
Елена Жукова: «Посмотрите, это побои от моего мужа».
Закончится ли эта ссора примирением и что будет с общими детьми Жуковых, пока неизвестно. Но очевидно, что вряд ли звезде 90-х удастся уговорить свою супругу поселиться в одном доме с любовницей. Об этом Елена Жукова и слышать не желает.
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