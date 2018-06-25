    Погиб хоккеист Сергей Огородников

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    Погиб хоккеист Сергей Огородников

    Погиб хоккеист Сергей Огородников

    Хоккеист Сергей Огородников погиб в результате аварии аварии на водном мотоцикле. Спортсмену было 32 года.

    О смерти Огородникова сообщила пресс-служба тольяттинского хоккейного клуба «Лада».

    Из сообщения ХК «Лада»: «Коллектив хоккейного клуба „Лада“ выражает соболезнования и слова поддержки родным и близким Огородникова».

    Нападающий выступал за тольяттинский клуб в сезонах 2012–2013 и 2013–2014 годов, в течение которых провел в общей сложности 88 матчей (20 заброшенных шайб и 18 голевых передач). Хоккеист за свою карьеру играл также в составе московских «Динамо» и ЦСКА, новокузнецкого «Металлурга» и екатеринбургского «Автомобилиста».

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