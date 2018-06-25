На Украине начали тестировать боевого робота «Охотник»

Вооруженные силы Украины испытывают роботизированный
наблюдательно-огневой комплекс «Охотник».
Как сообщила пресс-служба правительства на своей странице в Facebook, во время испытаний проверят возможность «Охотника» преодолевать препятствия, решать инженерные, технические, огневые задачи.
Комплекс можно оснастить вооружениями различных типов: пулемет, автоматический гранатомет, ПТРК, пушки. Отмечается, что после испытаний «Охотника» примут на вооружение армии.
Комплекс можно оснастить вооружениями различных типов: пулемет, автоматический гранатомет, ПТРК, пушки. Отмечается, что после испытаний «Охотника» примут на вооружение армии.
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