    На Украине начали тестировать боевого робота «Охотник»

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    • Фото: KabminUA /facebook.com
    На Украине начали тестировать боевого робота «Охотник»

    На Украине начали тестировать боевого робота «Охотник»

    На Украине начали тестировать боевого робота «Охотник»
  • Фото: KabminUA /facebook.com

    • Вооруженные силы Украины испытывают роботизированный наблюдательно-огневой комплекс «Охотник».

    Как сообщила пресс-служба правительства на своей странице в Facebook, во время испытаний проверят возможность «Охотника» преодолевать препятствия, решать инженерные, технические, огневые задачи.

    Комплекс можно оснастить вооружениями различных типов: пулемет, автоматический гранатомет, ПТРК, пушки. Отмечается, что после испытаний «Охотника» примут на вооружение армии.

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