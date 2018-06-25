Никиту Белых этапировали в колонию

Осужденный за коррупцию бывший губернатор Кировской области Никита Белых этапирован в колонию.
О том, что экс-главу Кировской области отправили к месту отбывания наказания, рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Иван Мельников: «По моим данным, он этапирован сегодня ночью. Куда — это пока составляет тайну».
Мельников добавил, что перед отправкой Белых был обследован врачами, сообщает РИА Новости.
Напомним, Никита Белых был задержан с поличным в июне 2016 года в одном из столичных ресторанов. В феврале 2018 года бывшего губернатора Кировской области приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48 млн рублей. Белых признали виновным получении взятки в особо крупном размере от коммерсанта за льготную аренду участка леса.
Отметим, что бывший губернатор сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение только осенью 2021 года. Согласно действующему законодательству, осужденный за особо тяжкое преступление может просить об УДО лишь после отбытия двух третей назначенного срока.
Иван Мельников: «По моим данным, он этапирован сегодня ночью. Куда — это пока составляет тайну».
Мельников добавил, что перед отправкой Белых был обследован врачами, сообщает РИА Новости.
Напомним, Никита Белых был задержан с поличным в июне 2016 года в одном из столичных ресторанов. В феврале 2018 года бывшего губернатора Кировской области приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48 млн рублей. Белых признали виновным получении взятки в особо крупном размере от коммерсанта за льготную аренду участка леса.
Отметим, что бывший губернатор сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение только осенью 2021 года. Согласно действующему законодательству, осужденный за особо тяжкое преступление может просить об УДО лишь после отбытия двух третей назначенного срока.
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