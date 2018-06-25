    Никиту Белых этапировали в колонию

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    Никиту Белых этапировали в колонию

    Никиту Белых этапировали в колонию

    Осужденный за коррупцию бывший губернатор Кировской области Никита Белых этапирован в колонию.

    О том, что экс-главу Кировской области отправили к месту отбывания наказания, рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

    Иван Мельников: «По моим данным, он этапирован сегодня ночью. Куда — это пока составляет тайну».

    Мельников добавил, что перед отправкой Белых был обследован врачами, сообщает РИА Новости.

    Напомним, Никита Белых был задержан с поличным в июне 2016 года в одном из столичных ресторанов. В феврале 2018 года бывшего губернатора Кировской области приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48 млн рублей. Белых признали виновным получении взятки в особо крупном размере от коммерсанта за льготную аренду участка леса.

    смотретьЭкс-губернатор Белых получил 8 лет колонии строгого режима
    Экс-губернатор Белых получил 8 лет колонии строгого режима
    Отметим, что бывший губернатор сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение только осенью 2021 года. Согласно действующему законодательству, осужденный за особо тяжкое преступление может просить об УДО лишь после отбытия двух третей назначенного срока.

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