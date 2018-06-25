30 июня на телеканале НТВ состоится премьера детективной истории с элементами комедии «Пляж. Жаркий сезон». Это продолжение известной многосерийной киноленты, вышедшей на экраны в 2014 году. Главные роли защитников Черноморского побережья, как и в первом сезоне, сыграют Павел Делонг и Георгий Дронов.
Действие сериала разворачивается на Черноморском побережье. Андрея Гошко (Георгий Дронов) назначают начальником криминальной полиции Севастополя. Расследуя свое первое дело на новом месте, Гошко попадает под арест. Его жена Алла (Ольга Берёзкина) вызывает Сергея Парамонова (Павел Делонг) спасать лучшего друга.
Благодаря навыкам опера Парамонов спасает не только честь Гошко, но и жизнь местного бизнесмена Смирнова, который в благодарность предлагает Сергею стать директором его гостиницы «Морская звезда». Парамонов соглашается и переезжает жить в Севастополь. Друзья, как и прежде, вместе борются с преступностью и пытаются сохранить покой отдыхающих.
Мария Горбань, актриса: «В проекте „Пляж. Жаркий сезон“ я снималась с огромным удовольствием. У нас был отличный актерский состав, замечательный режиссер Леонид Белозорович и профессиональная съемочная группа. Моя героиня — очень яркая девушка, влюбившая в себя главного героя. Это повлекло за собой множество интересных сюжетных линий. А вообще, в этом проекте я играю отрицательную героиню, такую соблазнительницу, но в результате борьбы добра и зла побеждает все-таки добро. Очень здорово, что съемки проходили в Крыму, поскольку сниматься у моря всегда классно: лето, солнце, море, фрукты. Жду не дождусь выхода сериала. Очень хочется увидеть результат. Я уверена, что зрители смогут насладиться интересной и увлекательной историей».
Съемки детективного сериала проходили на берегу Чёрного моря, городских улицах и в здании местной средней школы, которую специально обустроили и перевоплотили в отдел РОВД. К тому же зрители смогут увидеть Графскую пристань, морской порт и другие достопримечательности Севастополя, которые являются одними из самых любимых мест туристов.
Благодаря навыкам опера Парамонов спасает не только честь Гошко, но и жизнь местного бизнесмена Смирнова, который в благодарность предлагает Сергею стать директором его гостиницы «Морская звезда». Парамонов соглашается и переезжает жить в Севастополь. Друзья, как и прежде, вместе борются с преступностью и пытаются сохранить покой отдыхающих.
Мария Горбань, актриса: «В проекте „Пляж. Жаркий сезон“ я снималась с огромным удовольствием. У нас был отличный актерский состав, замечательный режиссер Леонид Белозорович и профессиональная съемочная группа. Моя героиня — очень яркая девушка, влюбившая в себя главного героя. Это повлекло за собой множество интересных сюжетных линий. А вообще, в этом проекте я играю отрицательную героиню, такую соблазнительницу, но в результате борьбы добра и зла побеждает все-таки добро. Очень здорово, что съемки проходили в Крыму, поскольку сниматься у моря всегда классно: лето, солнце, море, фрукты. Жду не дождусь выхода сериала. Очень хочется увидеть результат. Я уверена, что зрители смогут насладиться интересной и увлекательной историей».
Съемки детективного сериала проходили на берегу Чёрного моря, городских улицах и в здании местной средней школы, которую специально обустроили и перевоплотили в отдел РОВД. К тому же зрители смогут увидеть Графскую пристань, морской порт и другие достопримечательности Севастополя, которые являются одними из самых любимых мест туристов.
Комментарии