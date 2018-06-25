    Футбольная горячка: матчи ЧМ в России смотрят на теплоходах, в парках и под землей. фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФутбольная горячка: матчи ЧМ в России смотрят на теплоходах, в парках и под землей

    Футбольная горячка: матчи ЧМ в России смотрят на теплоходах, в парках и под землей

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    Футбольная горячка: матчи ЧМ в России смотрят на теплоходах, в парках и под землей

    Футбольная горячка: матчи ЧМ в России смотрят на теплоходах, в парках и под землей

      За матчами чемпионата мира по футболу следят тысячи болельщиков со всего мира. Те, кому не удалось купить билеты на стадионы, болеют за свои команды в фан-зонах и не только.

      Зажигательные танцы и песни в исполнении бразильцев в доме Мексики в центре Москвы — в Гостином Дворе болеют на разных языках фанаты со всего мира. Мексиканцы, прилетевшие с другого конца планеты, чувствуют себя в российской столице как дома.

      Роберто Брабо, футбольный болельщик из Мексики: «Отличная атмосфера! Еда привычная для нас, мексиканская, пиво — такое же, как мы пьем дома. И вокруг столько веселых людей. Мы уже встретили болельщиков из Перу, Бразилии, Колумбии, из Коста-Рики».

      Как в любом гостеприимном доме, в Доме Мексики немало угощений. И некоторые даже в исполнении известных шеф-поваров. Дегустация — для всех желающих.

      Смотреть футбол на мягких пуфиках гораздо удобнее, уверяют петербургские болельщики. Особенно если фан-зона на свежем воздухе.

      Ребант, футбольный болельщик из Ирака: «Здесь, поверьте, тоже отлично. Не у всех есть возможность попасть на стадион. Здорово, что можно прийти сюда поболеть».

      В Краснодаре футбольные трансляции проходят в летнем амфитеатре — в окружении зелени, на огромном экране. Сюда приходят целыми семьями и приезжают из других городов.

      Дмитрий Бакулин, футбольный болельщик: «Приехали сюда из Москвы, собираемся на матч в Ростов и решили сегодня посмотреть матч здесь в парке. Классный парк, классная атмосфера, народу все больше, думаю, к следующему матчу соберется еще больше людей».

      А в Нижнем Новгороде болеют с ветерком, любуясь с теплохода видами города.

      Футбол сейчас повсюду: в барах, парках, на воде и даже под землей. На экранах в московском метро вместо рекламы и городских новостей — трансляции матчей. И, кажется, даже если совсем не интересуешься футболом, в эти дни его просто невозможно не смотреть.

      Подробности — в видеоматериале.
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