Футбольная горячка: матчи ЧМ в России смотрят на теплоходах, в парках и под землей

Чемпионат мира по футболу — 2018 НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Зажигательные танцы и песни в исполнении бразильцев в доме Мексики в центре Москвы — в Гостином Дворе болеют на разных языках фанаты со всего мира. Мексиканцы, прилетевшие с другого конца планеты, чувствуют себя в российской столице как дома., футбольный болельщик из Мексики: «Отличная атмосфера! Еда привычная для нас, мексиканская, пиво — такое же, как мы пьем дома. И вокруг столько веселых людей. Мы уже встретили болельщиков из Перу, Бразилии, Колумбии, из Коста-Рики».Как в любом гостеприимном доме, в Доме Мексики немало угощений. И некоторые даже в исполнении известных шеф-поваров. Дегустация — для всех желающих.Смотреть футбол на мягких пуфиках гораздо удобнее, уверяют петербургские болельщики. Особенно если фан-зона на свежем воздухе., футбольный болельщик из Ирака: «Здесь, поверьте, тоже отлично. Не у всех есть возможность попасть на стадион. Здорово, что можно прийти сюда поболеть».В Краснодаре футбольные трансляции проходят в летнем амфитеатре — в окружении зелени, на огромном экране. Сюда приходят целыми семьями и приезжают из других городов., футбольный болельщик: «Приехали сюда из Москвы, собираемся на матч в Ростов и решили сегодня посмотреть матч здесь в парке. Классный парк, классная атмосфера, народу все больше, думаю, к следующему матчу соберется еще больше людей».А в Нижнем Новгороде болеют с ветерком, любуясь с теплохода видами города.Футбол сейчас повсюду: в барах, парках, на воде и даже под землей. На экранах в московском метро вместо рекламы и городских новостей — трансляции матчей. И, кажется, даже если совсем не интересуешься футболом, в эти дни его просто невозможно не смотреть.Подробности — в видеоматериале.