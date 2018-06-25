Шоколадная фигура Месси и концерт: в Подмосковье отметили день рождения футболиста

В стороне от
ЧМ-2018, кажется, не остался никто. Вот и жители подмосковных Бронниц решили не отставать. Они поздравили с днем рождения самого Лионеля Месси.
Накануне звезде аргентинской сборной исполнился 31 год. Поклонники легендарного футболиста испекли праздничный торт весом 60 килограммов и украсили его шоколадной фигурой игрока в натуральную величину. Сам Месси на торжество не пришел, но это и понятно: Аргентине сейчас не до праздников, она рискует вылететь с чемпионата. Вечеринку в честь дня рождения Месси посетил корреспондент НТВ Михаил Чебоненко.
Так широко это событие, пожалуй, нигде в мире не отмечают. В честь дня рождения Лионеля Месси в небольших подмосковных Бронницах устроили настоящие народные гулянья. На берегу озера смонтировали огромную сцену, устроили концерт. Торжество прошло в 100 метрах от базы, где тренируется сборная Аргентины. Где-то там Месси готовился к очередной игре и даже не подозревал, что весь шум — в его честь.
Конечно, каждый пришедший ждал, что именинник сам появится. Его долго звали. И вот кульминация праздника: Лионель Месси из бисквита и шоколада.
К 31-летию Месси испекли торт высотой больше двух метров. Лионель в форме своей сборной на поле с мячом. Первыми легенду аргентинского футбола на вкус попробовали дети.
Так широко это событие, пожалуй, нигде в мире не отмечают. В честь дня рождения Лионеля Месси в небольших подмосковных Бронницах устроили настоящие народные гулянья. На берегу озера смонтировали огромную сцену, устроили концерт. Торжество прошло в 100 метрах от базы, где тренируется сборная Аргентины. Где-то там Месси готовился к очередной игре и даже не подозревал, что весь шум — в его честь.
Конечно, каждый пришедший ждал, что именинник сам появится. Его долго звали. И вот кульминация праздника: Лионель Месси из бисквита и шоколада.
К 31-летию Месси испекли торт высотой больше двух метров. Лионель в форме своей сборной на поле с мячом. Первыми легенду аргентинского футбола на вкус попробовали дети.
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