    Экстренный саммит ЕС по миграции завершился без практических результатов. беженцы, Европа, Европейский союз, мигранты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкстренный саммит ЕС по миграции завершился без практических результатов

    Экстренный саммит ЕС по миграции завершился без практических результатов

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    Экстренный саммит ЕС по миграции завершился без практических результатов

    Экстренный саммит ЕС по миграции завершился без практических результатов

      В Брюсселе накануне обсуждали миграционный кризис в Европе. В столице Бельгии прошел экстренный саммит ЕС. На него пригласили только 16 глав государств. Именно они, по мнению руководства Евросоюза, наиболее заинтересованы в решении ситуации с беженцами.

      Как сообщает европейский обозреватель НТВ Вадим Глускер, на экстренный саммит по миграции в Брюссель пригласили не всех, например, Великобританию или страны Балтии. Накануне в Брюсселе демонстративно не появились те, кого как раз очень ждали. А именно руководителей стран, входящих в так называемую Вышеградскую группу.

      С одной стороны, цифры, которые приводились на саммите, должны были радовать европейских лидеров: дескать, ЕС за последний год удалось существенно сократить число прибывающих мигрантов, по ряду маршрутов этот показатель снижения составил 77%. Но с другой, Западное Средиземноморье никто не отменял, и количество мигрантов прибывающих, например, в Италию только увеличивается.

      Самое главное, и об этом тоже впервые заявили публично: с 2014 года в Европу прибыли почти 2 миллиона мигрантов, легализовать и расселить смогли лишь 30 тысяч.

      Как сообщает ТАСС, экстренный саммит лидеров 16 из 28 государств ЕС не привел к достижению каких бы то ни было практических договоренностей по миграции.

      Педро Санчес, премьер ИСпании: «Нет, мы не достигли никаких практических договоренностей. Есть только общее понимание, что ответ на вызовы миграции должен быть только общеевропейским. Мы все смогли изложить свои позиции».

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