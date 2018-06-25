Бойцовский клуб: уральские пенсионерки активно осваивают единоборства

Пенсионерки из Екатеринбурга нашли альтернативу больничным процедурам. Теперь они укрепляют тело и дух на занятиях по единоборствам. Уроки бокса и самбо помогают поправить здоровье и заодно учат женщин самообороне. Спрос на нее появился после серии нападений на пожилых людей. Тренировать бабушек взялись заслуженные мастера спорта.

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Екатеринбург

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Бесстрашные и готовые на все, чтобы уберечь от грабителя свою сумочку. Кому-то увлекающиеся единоборствами бабушки покажутся смешными. Понятно, что силы в темном переулке могут оказаться неравными и порой лучше отдать последнее, чтобы остаться невредимой. Но, как показывает практика, наши женщины не сдаются. Так что соцработники не самого спокойного района Екатеринбурга решили: пусть уж лучше их подопечные знают, куда ударить противника, чтобы он хорошенько помучился.



Между тем официальная статистика печальна. Пожилые люди чаще других становятся жертвами мелких грабителей. Взять из сумочки пенсионерки можно немного, зато это легкая добыча. Организовать курсы по самообороне Нина Михайловна решила после того, как сама едва не стала жертвой хулиганов.



Нина Быкова, сотрудница Центра социального обслуживания населения: «Из магазина шла с сумкой. Подходит парень такой высокий, дергает у меня сумку. Я его держу, на себя роняю, пинаю, стукаю. Он падает, бежит, а я за ним».



Своих подопечных тренер учит: если уж решили защищаться, делайте это уверенно. Противник, может, и не уйдет в нокаут, но от неожиданности точно оторопеет.



Подробности — в видеоматериале.