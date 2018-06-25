Синоптики рассказали, повторится ли в Москве аномальная жара 2010 года

Повторение аномальной жары 2010 года не грозит Москве и Подмосковью в 2018 году. Несмотря на то, что в прошедшие выходные температура достигла более чем 33 градусов, погодный сценарий, который развивается этим летом, не повторит аномальную жару 2010 года.
Напомним, что летом 2010 года 44 дня подряд температура воздуха в столичном регионе превышала плюс 30 градусов. По своему размаху, аномалии и продолжительности московская жара не имела аналогов за более чем вековую историю метеонаблюдений. Как сообщила «Российская газета» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, среднемесячная температура июля 2010 года в России составила норму, характерную, например, для Каира и Саудовской Аравии.
При этом жара начала устанавливаться в Москве и Подмосковье с последней декады июня. Например, 26 июня температура достигла +33,6 градуса. А начиналось лето тогда с довольно прохладной погоды. Все это напоминает погодный сценарий, который развивается нынешним летом.
Роман Вильфанд: «Нет, такая жара этим летом нам не грозит. Больше 30 градусов было в выходные, но уже всю первую половину новой недели будет в пределах плюс 25 градусов. Во второй половине недели температура начнет повышаться, но 30-градусную отметку не преодолеет. Это для июня выше нормы, но не аномально. К тому же, почва у нас за весну и начало лето хорошо пропиталась водой, поэтому засуха точно не грозит».
По словам Вильфанда, по всем долгосрочным прогнозам, нынешнее лето в Москве будет теплым, но переменчивым. Погоду будет бросать «то в жар, то в холод».
При этом жара начала устанавливаться в Москве и Подмосковье с последней декады июня. Например, 26 июня температура достигла +33,6 градуса. А начиналось лето тогда с довольно прохладной погоды. Все это напоминает погодный сценарий, который развивается нынешним летом.
Роман Вильфанд: «Нет, такая жара этим летом нам не грозит. Больше 30 градусов было в выходные, но уже всю первую половину новой недели будет в пределах плюс 25 градусов. Во второй половине недели температура начнет повышаться, но 30-градусную отметку не преодолеет. Это для июня выше нормы, но не аномально. К тому же, почва у нас за весну и начало лето хорошо пропиталась водой, поэтому засуха точно не грозит».
По словам Вильфанда, по всем долгосрочным прогнозам, нынешнее лето в Москве будет теплым, но переменчивым. Погоду будет бросать «то в жар, то в холод».
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