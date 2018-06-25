Войска Асада вместе с ВКС РФ отразили атаку террористов в Сирии

Правительственные войска совместно с формированиями «Сирийской свободной армии» (ССА) и при поддержке ВКС РФ отразили наступление боевиков «Джебхат
ан-Нусры» (запрещена в РФ).
Центр примирения враждующих сторон в Сирии: «В течение прошедших суток в южной зоне деэскалации боевики запрещенной в РФ „Джебхат ан-Нусры“ атаковали населенные пункты, добровольно перешедшие на сторону законного правительства. Правительственными войсками совместно с формированиями ССА наступление террористов при поддержке российских ВКС отражено».
Террористы потеряли 3 бронемашины, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и до 70 человек убитыми, отмечается в сообщении.
Среди военнослужащих сирийской арабской армии потерь нет, есть ли потери у ССА, не уточняется.
Ранее президент САР в эксклюзивном интервью ведущей НТВ Ираде Зейналовой сообщил, что российское военное и политическое присутствие в стране очень важно для восстановления баланса сил в мире. Башар Асад также напомнил, что дружба между Москвой и Дамаском длится уже больше 60 лет, а договор о военном сотрудничестве был подписан более 40 лет назад.
Террористы потеряли 3 бронемашины, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и до 70 человек убитыми, отмечается в сообщении.
Среди военнослужащих сирийской арабской армии потерь нет, есть ли потери у ССА, не уточняется.
Ранее президент САР в эксклюзивном интервью ведущей НТВ Ираде Зейналовой сообщил, что российское военное и политическое присутствие в стране очень важно для восстановления баланса сил в мире. Башар Асад также напомнил, что дружба между Москвой и Дамаском длится уже больше 60 лет, а договор о военном сотрудничестве был подписан более 40 лет назад.
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