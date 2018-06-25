Синоптики предупредили жителей и гостей Самары об усиливающейся в городе и области жаре. Сегодня на самарском стадионе сборные России и Уругвая поспорят за первое место в группе A.
Матч Уругвай — Россия начнется в 17:00 по московскому времени и, как ожидается, пройдет при 35-градусной жаре.
В правительстве Самарской области в связи с прогнозом синоптиков призвали футбольных болельщиков отказаться от алкоголя, больше пить воды, держаться в тени, отдать предпочтение одежде из натуральных тканей светлых тонов и не забывать головные уборы.
Отмечается также, что болельщики, пришедшие на фан-зону, смогут принять «душ» и охладиться: волонтеры обольют всех желающих водой.
Обладателям билетов на матч пообещали раздавать воду на входе на стадион.
В правительстве Самарской области в связи с прогнозом синоптиков призвали футбольных болельщиков отказаться от алкоголя, больше пить воды, держаться в тени, отдать предпочтение одежде из натуральных тканей светлых тонов и не забывать головные уборы.
Отмечается также, что болельщики, пришедшие на фан-зону, смогут принять «душ» и охладиться: волонтеры обольют всех желающих водой.
Обладателям билетов на матч пообещали раздавать воду на входе на стадион.
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