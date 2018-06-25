Чемпионат мира по футболу — 2018 НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Матч Уругвай — Россия начнется в 17:00 по московскому времени и, как ожидается, пройдет при 35-градусной жаре.В правительстве Самарской области в связи с прогнозом синоптиков призвали футбольных болельщиков отказаться от алкоголя, больше пить воды, держаться в тени, отдать предпочтение одежде из натуральных тканей светлых тонов и не забывать головные уборы.Отмечается также, что болельщики, пришедшие на фан-зону, смогут принять «душ» и охладиться: волонтеры обольют всех желающих водой.Обладателям билетов на матч пообещали раздавать воду на входе на стадион.