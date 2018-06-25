    Роналду пришлось лично успокаивать шумевших под его окнами иранцев

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    Роналду пришлось лично успокаивать шумевших под его окнами иранцев

    Роналду пришлось лично успокаивать шумевших под его окнами иранцев

    Нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду пришлось лично просить иранских фанатов не шуметь у его отеля накануне заключительного матча группового этапа.

    С наступлением ночи толпа фанатов сборной Ирана в Саранске окружила гостиницу, в которой остановились игроки и тренерский штаб португальцев, и начала громко кричать, петь песни, бить в барабаны и дудеть.

    Шумное поведение болельщиков мешало отдыхать футболистам, в итоге Роналду подошел к окну и жестом попросил их успокоиться, показав, что ему нужно выспаться перед игрой.

    Матч между сборными Ирана и Португалии в Саранске начнется в 21:00. Обе команды претендуют на выход из группы и при определенном раскладе могут стать соперниками сборной России в 1/8 финала. В параллельном матче сыграют команды Испании и Марокко.

    Перед заключительным туром в группе B в активе португальцев и испанцев по 4 очка, у иранцев — 3, у сборной Марокко — ни одного.

    Сборная России проведет заключительный матч группового этапа против команды Уругвая. По его результатам определится, какая из двух команд займет первое место в группе A. Матч пройдет в Самаре. Начало — в 17:00.
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