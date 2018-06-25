Роналду пришлось лично успокаивать шумевших под его окнами иранцев

Чемпионат мира по футболу — 2018 НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

С наступлением ночи толпа фанатов сборной Ирана в Саранске окружила гостиницу, в которой остановились игроки и тренерский штаб португальцев, и начала громко кричать, петь песни, бить в барабаны и дудеть.Шумное поведение болельщиков мешало отдыхать футболистам, в итоге Роналду подошел к окну и жестом попросил их успокоиться, показав, что ему нужно выспаться перед игрой.Матч между сборными Ирана и Португалии в Саранске начнется в 21:00. Обе команды претендуют на выход из группы и при определенном раскладе могут стать соперниками сборной России в 1/8 финала. В параллельном матче сыграют команды Испании и Марокко.Перед заключительным туром в группе B в активе португальцев и испанцев по 4 очка, у иранцев — 3, у сборной Марокко — ни одного.Сборная России проведет заключительный матч группового этапа против команды Уругвая. По его результатам определится, какая из двух команд займет первое место в группе A. Матч пройдет в Самаре. Начало — в 17:00.