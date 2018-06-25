Глава Минтруда назвал средний размер пенсии в 2019 году

В 2019 году прибавка к пенсии неработающего пенсионера должна составить в среднем 1 тысячу рублей, подтвердил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.
По его расчетам, средняя пенсия по итогам 2019 года составит чуть более 15400 рублей. Эту цифру глава Минтруда назвал в интервью газете «Известия».
Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ: «Одна тысяча рублей — прибавка в среднегодовом выражении, с учетом индексаций в феврале и апреле. Пенсионеры за год получат в среднем на 12 тысяч рублей больше. У кого-то пенсия больше, у кого-то меньше, поскольку размер пенсий у каждого человека свой. Я исхожу из средних пенсий, которые у нас сложились. К концу года ежемесячная средняя пенсия составит 14 414 рублей. Прибавка на 1 тысячу рублей означает, что в течение следующего года средняя пенсия будет уже 15 тысяч 400 рублей. Это среднее повышение».
Топилин подчеркнул, что повышение пенсионного возраста — это единственный выход в нынешней ситуации.
Максим Топилин: «Если ничего не предпринимать, не изменять параметры пенсионной системы, не повышать пенсионный возраст, ресурсов и возможностей у пенсионной системы за счет полученных страховых взносов и трансфертов из федерального бюджета просто нет, поэтому приняли решение, которое давно обсуждалось экспертами, различными профессиональными группами. Это единственный выход».
Глава Минтруда также напомнил, что главная цель предложений правительства — увеличение размера пенсии как нынешних пенсионеров, так и будущих.
Об этом же вице-премьер Татьяна Голикова, отвечающая за социальный блок, говорила в интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ: «Одна тысяча рублей — прибавка в среднегодовом выражении, с учетом индексаций в феврале и апреле. Пенсионеры за год получат в среднем на 12 тысяч рублей больше. У кого-то пенсия больше, у кого-то меньше, поскольку размер пенсий у каждого человека свой. Я исхожу из средних пенсий, которые у нас сложились. К концу года ежемесячная средняя пенсия составит 14 414 рублей. Прибавка на 1 тысячу рублей означает, что в течение следующего года средняя пенсия будет уже 15 тысяч 400 рублей. Это среднее повышение».
Топилин подчеркнул, что повышение пенсионного возраста — это единственный выход в нынешней ситуации.
Максим Топилин: «Если ничего не предпринимать, не изменять параметры пенсионной системы, не повышать пенсионный возраст, ресурсов и возможностей у пенсионной системы за счет полученных страховых взносов и трансфертов из федерального бюджета просто нет, поэтому приняли решение, которое давно обсуждалось экспертами, различными профессиональными группами. Это единственный выход».
Глава Минтруда также напомнил, что главная цель предложений правительства — увеличение размера пенсии как нынешних пенсионеров, так и будущих.
Об этом же вице-премьер Татьяна Голикова, отвечающая за социальный блок, говорила в интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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