    Российские медики провели гуманитарную акцию в Сирии. Сирия, армия и флот РФ, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские медики провели гуманитарную акцию в Сирии

    Российские медики провели гуманитарную акцию в Сирии

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    Российские медики провели гуманитарную акцию в Сирии

    Российские медики провели гуманитарную акцию в Сирии

      Российские военные врачи прибыли в южный пригород Дамаска, который еще недавно находился под контролем боевиков.

      Специалисты осмотрели местных жителей и уделили особое внимание детям. За годы войны в этом районе выросло целое поколение, которое не получало нормальной медицинской помощи.

      Тютюнников Владимир, начальник отделения медицинского обеспечения ЦПВС: «Где бы мы ни бывали, ситуация одинаковая. В этом районе, в этом месте мы не в первый раз. Здесь недавно ввели стационарный медпункт с местными представителями здравоохранения. До этого мы выезжали сюда и работали здесь сами».

      А для некоторых российских военных командировка в Сирию уже закончилась. Накануне на родину отправилась группа пилотов. Они возвратились вместе со своими боевыми машинами — вертолетами Ка-52. Их доставили в Россию на борту военно-транспортного самолета «Руслан».

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