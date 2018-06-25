Российские медики провели гуманитарную акцию в Сирии

Российские военные врачи прибыли в южный пригород Дамаска, который еще недавно находился под контролем боевиков.

Специалисты осмотрели местных жителей и уделили особое внимание детям. За годы войны в этом районе выросло целое поколение, которое не получало нормальной медицинской помощи.



Тютюнников Владимир, начальник отделения медицинского обеспечения ЦПВС: «Где бы мы ни бывали, ситуация одинаковая. В этом районе, в этом месте мы не в первый раз. Здесь недавно ввели стационарный медпункт с местными представителями здравоохранения. До этого мы выезжали сюда и работали здесь сами».



А для некоторых российских военных командировка в Сирию уже закончилась. Накануне на родину отправилась группа пилотов. Они возвратились вместе со своими боевыми машинами — вертолетами Ка-52. Их доставили в Россию на борту военно-транспортного самолета «Руслан».