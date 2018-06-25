В Китае мужчина на автопогрузчике въехал в толпу

Житель Китая на автопогрузчике въехал прямо в толпу людей. ЧП произошло в районе Чжифу города Яньтай. Об этом сообщается в опубликованном заявлении городского Управления общественной безопасности.
В результате инцидента погиб по меньшей мере один человек. Еще более десяти получили травмы и были доставлены в больницу. Полицейские предприняли несколько попыток остановить водителя, но он не реагировал. Стражи порядка были вынуждены применить оружие. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Было установлено, что за рулем автопогрузчика находился 45-летний уроженец города Суйхуа в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. О мотивах его поступка пока не сообщается, передает ТАСС.
Было установлено, что за рулем автопогрузчика находился 45-летний уроженец города Суйхуа в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. О мотивах его поступка пока не сообщается, передает ТАСС.
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