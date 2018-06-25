Француженка случайно пересекла границу США и села в тюрьму

Туристка из Франции провела две недели в заключении
из-за то, что во время вечерней пробежки случайно пересекла границу США и Канады.
Инцидент произошел рядом с городом Уайт Рок недалеко от Ванкувера. Во время пробежки женщина сошла с тропинки, чтобы сделать фото, и в этот момент к ней подошли пограничники. Они заявили, что она нелегально пересекла границу. При этом, по словам ее словам, никаких предупреждающих знаков на ее маршруте не было.
Несмотря на это, нарушительница оказалась в изоляторе в городе Такома в 200 километрах от места ареста. Основной причиной, как передает РИА Новости, для этого стало отсутствие документов — женщина не взяла их на пробежку.а
Мать задержанной привезла необходимые документы, в том числе разрешение на пребывание в Канаде, в Такому. Но сотрудникам миграционной службы потребовалось еще две недели, чтобы подтвердить их подлинность.
Несмотря на это, нарушительница оказалась в изоляторе в городе Такома в 200 километрах от места ареста. Основной причиной, как передает РИА Новости, для этого стало отсутствие документов — женщина не взяла их на пробежку.а
Мать задержанной привезла необходимые документы, в том числе разрешение на пребывание в Канаде, в Такому. Но сотрудникам миграционной службы потребовалось еще две недели, чтобы подтвердить их подлинность.
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