    Нефть марки Brent подешевела на 2% после встречи ОПЕК+

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    Нефть марки Brent подешевела на 2% после встречи ОПЕК+

    Нефть марки Brent подешевела на 2% после встречи ОПЕК+

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE упала на 2%, составив $74,05 за баррель. Это произошло на фоне саммита стран ОПЕК.

    В то же время 23 июня стоимость техасской светлой нефти (WTI) на торгах в Нью-Йорке немного подросла — на $3,74, передает РИА Новости.

    Напомним, страны ОПЕК и не входящие в картель государства договорились о росте добычи нефти до выхода на стопроцентное исполнение ранее взятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти. Решение было принято на встрече всех 24 стран ОПЕК+.

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