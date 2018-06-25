Более 450 мигрантов спасли у побережья Ливии

Береговая охрана Ливии спасла 458 мигрантов в ходе двух операций у западного побережья страны. Об этом сообщил представитель ливийских ВМС Айюб Касем.

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По словам Касема, в ходе первой операции близ города Эль-Хомс был спасен 361 человек, в том числе 88 женщин и 44 ребенка. В результате второй операции возле города Злитен были спасены 97 мигрантов, среди них 22 женщины и 26 детей.



Спасенных доставили на военно-морскую базу в Триполи, а после в центр временного содержания беженцев в столице.

