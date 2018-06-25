    Автомобиль взорвался в центре Одессы

    комментировать

    Автомобиль взорвался в центре Одессы

    Автомобиль взорвался в центре Одессы

    Один человек пострадал в результате взрыва, который прогремел в центре Одессы. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления нацполиции Украины.

    Из сообщения пресс-службы: «В ночь с 24 на 25 июня в Приморском районе города Одессы был взорван легковой автомобиль, оставленный на улице Троицкой. От взрыва пострадал 25-летний местный житель».

    По сообщениям очевидцев, взрывное устройство заложили под днище припаркованного автомобиля, сообщает местное издание «Думская». Пострадавшим оказался руководитель охранной фирмы. Его доставили в больницу. По предварительным данным, мужчина получил ранение ног.


    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru