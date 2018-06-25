    В порту Роттердама произошла авария с нефтяным танкером

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    В порту Роттердама произошла авария с нефтяным танкером

    В порту Роттердама произошла авария с нефтяным танкером

    Норвежский нефтяной танкер Bow Jubail, принадлежащий компании Odfjell столкнулся с пирсом в порту Роттердама. В результате аварии он получил пробоину в корпусе. В воду попало более 200 тонн мазута

    В настоящее время утечка нефтепродуктов устранена, осуществляются меры по борьбе с ее последствиями. В результате инцидента никто из экипажа судна или сотрудников портового терминала не пострадал, передает ТАСС.

    Из сообщения компании — судовладельца: «Odfjell сожалеет о произошедшем и относится к сложившейся ситуации крайне серьезно. Мы будем тесно сотрудничать с властями Нидерландов, обеспечив принятие всех требуемых мер и выделение необходимых ресурсов для того, чтобы свести к минимуму последствия инцидента».

    Для расследования причин ЧП создана создана специальная комиссия.

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