    Трое погибли в страшной аварии в Китае: видео. ДТП, Китай, автобусы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрое погибли в страшной аварии в Китае: видео

    Трое погибли в страшной аварии в Китае: видео

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    Трое погибли в страшной аварии в Китае: видео

    Трое погибли в страшной аварии в Китае: видео

    Трое погибли в страшной аварии в Китае: видео

      Три человека стали жертвами аварии на скоростной автотрассе в провинции Гуандун (Южный Китай). Об этом сообщили правоохранительные органы города Цинъюань.

      Как сообщают местные СМИ, автобус, в котором ехали 30 учителей, направлялся из города Лэчан (северная часть провинции) в южном направлении к городу Гуанчжоу (административный центр Гуандун). Внезапно он перевернулся. Момент аварии попал на видео.

      По предварительным данным, в результате ДТП погибли трое пассажиров, еще семеро получили травмы и были доставлены в больницу. Причины аварии устанавливаются.


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