Трое погибли в страшной аварии в Китае: видео

Три человека стали жертвами аварии на скоростной автотрассе в провинции Гуандун (Южный Китай). Об этом сообщили правоохранительные органы города Цинъюань.

400 автобусы

ДТП

Китай

Как сообщают местные СМИ, автобус, в котором ехали 30 учителей, направлялся из города Лэчан (северная часть провинции) в южном направлении к городу Гуанчжоу (административный центр Гуандун). Внезапно он перевернулся. Момент аварии попал на видео.



По предварительным данным, в результате ДТП погибли трое пассажиров, еще семеро получили травмы и были доставлены в больницу. Причины аварии устанавливаются.





