Меркель: беженцы не должны сами выбирать место проживания в ЕС

Ангела Меркель заявила, что мигранты, которые прибывают в Европу, не должны сами определять, в какой стране они подают заявку на получение статуса беженца. По ее мнению, решение должно определяться общими правилами.
С таким заявлением Меркель выступила по окончании неформального саммита 16 стран Евросоюза в Брюсселе, передает ТАСС.
Ангела Меркель: «Нельзя оставлять в одиночестве те страны, в которые прибывают беженцы. Это бы означало, что они остаются один на один с проблемами. С другой стороны, контрабандисты и беженцы не должны сами выбирать, в какой из европейских стран будет обрабатываться их ходатайство. Какие у кого обязанности, должны определять мы».
По правилам, которые действовали до кризиса с беженцами в Европе, размещать у себя мигрантов должна была та страна, куда мигранты прибывали. Но Германия со временем перестала применять это правило к сирийцам, застрявшим в Венгрии, и позволила им пройти на свою территорию. Меркель называла этот шаг «гуманитарным императивом», так как страны, находящиеся на внешних границах ЕС, не справлялись с потоком мигрантов. В результате за последние годы в Германию прибыло более миллиона беженцев.
После саммита в Брюсселе Меркель выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что высоко оценивает соглашение между ЕС и Турцией по мигрантам. В рамках этих договоренностей Европа должна выплатить Анкаре второй транш финансовой помощи для содержания беженцев.
Ангела Меркель: «Мы сегодня констатировали, что соглашение между ЕС и Турцией является образцовым и что мы теперь должны выплатить второй транш, чтобы Турция могла выполнять свои задачи по поддержке беженцев с помощью Европы».
Напомним, соглашение было заключено в 2015 году. Турция обязалась закрыть свои границы для мигрантов, направляющихся в ЕС. В обмен Евросоюз обещал не только финансовую поддержку в размере трех млрд евро, но и активизацию переговоров о безвизовом режиме и приеме Турции в ЕС. Впоследствии сумма помощи была удвоена, но переговоры по другим пунктам не продвинулись.
После сегодняшнего саммита в Брюсселе Меркель также сообщила, что обсуждался вопрос о поддержке Ливии, чтобы ее береговая охрана могла работать эффективнее.
Ангела Меркель: «Нельзя оставлять в одиночестве те страны, в которые прибывают беженцы. Это бы означало, что они остаются один на один с проблемами. С другой стороны, контрабандисты и беженцы не должны сами выбирать, в какой из европейских стран будет обрабатываться их ходатайство. Какие у кого обязанности, должны определять мы».
По правилам, которые действовали до кризиса с беженцами в Европе, размещать у себя мигрантов должна была та страна, куда мигранты прибывали. Но Германия со временем перестала применять это правило к сирийцам, застрявшим в Венгрии, и позволила им пройти на свою территорию. Меркель называла этот шаг «гуманитарным императивом», так как страны, находящиеся на внешних границах ЕС, не справлялись с потоком мигрантов. В результате за последние годы в Германию прибыло более миллиона беженцев.
После саммита в Брюсселе Меркель выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что высоко оценивает соглашение между ЕС и Турцией по мигрантам. В рамках этих договоренностей Европа должна выплатить Анкаре второй транш финансовой помощи для содержания беженцев.
Ангела Меркель: «Мы сегодня констатировали, что соглашение между ЕС и Турцией является образцовым и что мы теперь должны выплатить второй транш, чтобы Турция могла выполнять свои задачи по поддержке беженцев с помощью Европы».
Напомним, соглашение было заключено в 2015 году. Турция обязалась закрыть свои границы для мигрантов, направляющихся в ЕС. В обмен Евросоюз обещал не только финансовую поддержку в размере трех млрд евро, но и активизацию переговоров о безвизовом режиме и приеме Турции в ЕС. Впоследствии сумма помощи была удвоена, но переговоры по другим пунктам не продвинулись.
После сегодняшнего саммита в Брюсселе Меркель также сообщила, что обсуждался вопрос о поддержке Ливии, чтобы ее береговая охрана могла работать эффективнее.
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