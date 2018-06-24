Британский
транс-диджей и продюсер Пол Окенфолд в интервью НТВ поделился впечатлениями от чемпионата мира в России.
Он побывал на матче в Нижнем Новгороде, где сборная Англии разгромила Панаму со счетом 6:1.
Пол Окенфолд: «Матч был фантастическим. Я хочу сказать: это было неожиданно, что мы выиграем с таким количеством голов».
Мундиаль в России — уже четвертый чемпионат мира, который посещает знаменитый музыкант. Он был на ЧМ во Франции, Бразилии и США. При этом он очень высоко оценил организацию чемпионата в нашей стране.
Пол Окенфолд: «Я считаю, что ЧМ очень хорошо организован, очень профессионально, очень занимательно. Я замечательно провел время. Поздравляю Россию».
Диджей надеется, что российская сборная продолжит успешно выступать на ЧМ, и предложил на удачу скрестить пальцы за российских футболистов, которым предстоит в понедельник матч с Уругваем (начало — в 17:00, сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию встречи).
Окенфолд не первый раз посещает Россию. В целом, как он считает, страна меняется. По его словам, за последние годы больше людей стали говорить на английском. Также он обратил внимание, что русские стали больше улыбаться во время ЧМ, а «обычно они очень серьезные». Он добавил, что, по его мнению, России пойдет на пользу культурный обмен с гостями мундиаля.
Пол Окенфолд с сожалением отметил, что в Великобритании немногие решились отправиться в Россию на чемпионат мира. Он заявил, что это вина британских СМИ.
Пол Окенфолд: «Это потому, что СМИ в Англии пугали людей, говорили британцам не приезжать. А британцам нужно приезжать! Русские дружелюбны. Здесь замечательные люди, мне нравится приезжать сюда. У меня много друзей здесь. Я рекомендую приезжать».
Он рассказал, что сочинил специальный трек, посвященный чемпионату мира в России, и намерен исполнить его вечером на фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде.
Пол Окенфолд: «Я сделал специальный трек, который сыграю сегодня. Это будет здорово, и мы отлично повеселимся».
Пол Окенфолд: «Матч был фантастическим. Я хочу сказать: это было неожиданно, что мы выиграем с таким количеством голов».
Мундиаль в России — уже четвертый чемпионат мира, который посещает знаменитый музыкант. Он был на ЧМ во Франции, Бразилии и США. При этом он очень высоко оценил организацию чемпионата в нашей стране.
Пол Окенфолд: «Я считаю, что ЧМ очень хорошо организован, очень профессионально, очень занимательно. Я замечательно провел время. Поздравляю Россию».
Диджей надеется, что российская сборная продолжит успешно выступать на ЧМ, и предложил на удачу скрестить пальцы за российских футболистов, которым предстоит в понедельник матч с Уругваем (начало — в 17:00, сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию встречи).
Окенфолд не первый раз посещает Россию. В целом, как он считает, страна меняется. По его словам, за последние годы больше людей стали говорить на английском. Также он обратил внимание, что русские стали больше улыбаться во время ЧМ, а «обычно они очень серьезные». Он добавил, что, по его мнению, России пойдет на пользу культурный обмен с гостями мундиаля.
Пол Окенфолд с сожалением отметил, что в Великобритании немногие решились отправиться в Россию на чемпионат мира. Он заявил, что это вина британских СМИ.
Пол Окенфолд: «Это потому, что СМИ в Англии пугали людей, говорили британцам не приезжать. А британцам нужно приезжать! Русские дружелюбны. Здесь замечательные люди, мне нравится приезжать сюда. У меня много друзей здесь. Я рекомендую приезжать».
Он рассказал, что сочинил специальный трек, посвященный чемпионату мира в России, и намерен исполнить его вечером на фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде.
Пол Окенфолд: «Я сделал специальный трек, который сыграю сегодня. Это будет здорово, и мы отлично повеселимся».
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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