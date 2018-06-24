    «Рекомендую приезжать»: британский диджей Пол Окенфолд — о ЧМ в России

    комментировать
    «Рекомендую приезжать»: британский диджей Пол Окенфолд — о ЧМ в России

    «Рекомендую приезжать»: британский диджей Пол Окенфолд — о ЧМ в России

    «Рекомендую приезжать»: британский диджей Пол Окенфолд — о ЧМ в России

    Британский транс-диджей и продюсер Пол Окенфолд в интервью НТВ поделился впечатлениями от чемпионата мира в России.

    Он побывал на матче в Нижнем Новгороде, где сборная Англии разгромила Панаму со счетом 6:1.

    Пол Окенфолд: «Матч был фантастическим. Я хочу сказать: это было неожиданно, что мы выиграем с таким количеством голов».

    Мундиаль в России — уже четвертый чемпионат мира, который посещает знаменитый музыкант. Он был на ЧМ во Франции, Бразилии и США. При этом он очень высоко оценил организацию чемпионата в нашей стране.

    Пол Окенфолд: «Я считаю, что ЧМ очень хорошо организован, очень профессионально, очень занимательно. Я замечательно провел время. Поздравляю Россию».

    Диджей надеется, что российская сборная продолжит успешно выступать на ЧМ, и предложил на удачу скрестить пальцы за российских футболистов, которым предстоит в понедельник матч с Уругваем (начало — в 17:00, сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию встречи).

    Окенфолд не первый раз посещает Россию. В целом, как он считает, страна меняется. По его словам, за последние годы больше людей стали говорить на английском. Также он обратил внимание, что русские стали больше улыбаться во время ЧМ, а «обычно они очень серьезные». Он добавил, что, по его мнению, России пойдет на пользу культурный обмен с гостями мундиаля.

    Пол Окенфолд с сожалением отметил, что в Великобритании немногие решились отправиться в Россию на чемпионат мира. Он заявил, что это вина британских СМИ.

    Пол Окенфолд: «Это потому, что СМИ в Англии пугали людей, говорили британцам не приезжать. А британцам нужно приезжать! Русские дружелюбны. Здесь замечательные люди, мне нравится приезжать сюда. У меня много друзей здесь. Я рекомендую приезжать».

    Он рассказал, что сочинил специальный трек, посвященный чемпионату мира в России, и намерен исполнить его вечером на фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде.

    Пол Окенфолд: «Я сделал специальный трек, который сыграю сегодня. Это будет здорово, и мы отлично повеселимся».

    Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru