Турецкая оппозиция обвинила СМИ в ложных данных по выборам

Оппозиция в Турции считает, что одно из крупнейших информационных агентств страны предоставило неверные сведения о результатах прошедших в воскресенье выборов президента.
Представитель основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Бюлент Тезджан обвинил Анатолийское агентство (Агентство «Анадолу») в ложном предоставлении данных по подсчету голосов на выборах.
Бюлент Тезджан: «Согласно нашим источникам, на выборах лидирует Эрдоган с показателем 46%, а наш кандидат Индже набирает 40,35% голосов».
Оппозиционеры также подчеркивают, что агентство сначала объявляет результаты из тех регионов страны, где у Эрдогана больше сторонников. Таким образом, СМИ «манипулируют общественным мнением», передает ТАСС.
Анатолийское агентство обладает исключительным правом предоставления результатов Высшей избирательной комиссии на президентских и парламентских выборах в Турции. Согласно данным агентства, после подсчета 50% бюллетеней Эрдоган набирает 56,5% голосов избирателей, а Индже — 28,6%.
Турецкие граждане впервые в истории в воскресенье выбирали одновременно президента и новый состав парламента. Голосование проходило в воскресенье в 81 провинции с 8:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с московским).
Бюлент Тезджан: «Согласно нашим источникам, на выборах лидирует Эрдоган с показателем 46%, а наш кандидат Индже набирает 40,35% голосов».
Оппозиционеры также подчеркивают, что агентство сначала объявляет результаты из тех регионов страны, где у Эрдогана больше сторонников. Таким образом, СМИ «манипулируют общественным мнением», передает ТАСС.
Анатолийское агентство обладает исключительным правом предоставления результатов Высшей избирательной комиссии на президентских и парламентских выборах в Турции. Согласно данным агентства, после подсчета 50% бюллетеней Эрдоган набирает 56,5% голосов избирателей, а Индже — 28,6%.
Турецкие граждане впервые в истории в воскресенье выбирали одновременно президента и новый состав парламента. Голосование проходило в воскресенье в 81 провинции с 8:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с московским).
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