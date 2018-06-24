Миграционный кризис в ЕС: европейцы больше не рады «гостям фрау Меркель»

В Брюсселе прошел неформальный саммит по миграции в узком кругу 16 стран ЕС. Ангела Меркель объявила: общей позиции не нашли, но будем гуманны — продолжаем принимать беженцев.
Из-за беженцев в Германии — самый большой кризис за все сроки правления Меркель. Министр внутренних дел, который на посту премьера Баварии видел, что бывает, когда фрау канцлер принимает всех без разбора, оказался независимой и влиятельной фигурой, которая может развалить всю правительственную коалицию, если договориться не удастся. Конфликт с ним может отправить правительство в отставку, потому что он с цифрами в руках доказывает: гости фрау Меркель угрожают реальной безопасности его страны.
Как лакмусовая бумажка — Италия и Мальта не пустили к себе судно Aquarius с беженцами из Африки. Принять их решилась только Испания, но в первый же день снятые с борта судна попытались бежать, чтобы затеряться в толпе, потому что испанцы пообещали разобраться с каждым, имеет ли тот право остаться.
Маттео Сальвини, министр внутренних дел Италии: «Беженцы стали прибыльным бизнесом, деньги от которого идут на финансирование террористов. Италия не будет в этом участвовать, мы разбудим Европу, мы откроем всем глаза, что Италия брошена на произвол судьбы в борьбе с миграцией. Мы попытаемся соблюдать все международные нормы, но, если их не хватит, придумаем что-то еще».
Что-то еще — это когда Венгрия грозит тюрьмой за помощь нелегальным мигрантам и обещает наказывать даже неправительственные организации. Или когда сама Италия объявляет: не примем даже пару человек, с удовольствием отдадим кому-то уже приехавших и отправляет корабли в нейтральные воды, чтобы остановить тех, кто плывет, пока они не объявили: терпим бедствие, вы обязаны нас принять.
Луис Ривас, журналист (Лион, Франция): «Европа закрыла глаза на то, на что сейчас указывают именно министры внутренних дел повсюду, — что миграция и политический ислам связаны. В Австрии не просто так закрывают мечети — потому что туда приходят проповедники экстремизма».
Николя Бэй, генеральный секретарь партии «Национальный фронт» (Франция): «Мы все это пережили — огромное число терактов, и каждый раз их совершали либо мигранты, либо те, кто как-то получил гражданство и потом стал радикалом. И каждый раз полиция их знала, но преследовать их было против наших законов гостеприимства».
Судя по опросам, во Франции 70% не хотят больше гостей, 61% хочет, чтобы критерии приема были жестче. Меркель настойчиво твердит, что нужно думать, как действовать дальше. Но предложение молодого поколения жесткое: австрийский канцлер Курц требует, чтобы мигрантов остановили еще в Африке, а президент Макрон — чтобы границы ЕС защищали лучше. Это загоняет Меркель в угол.
Подробности — в сюжете программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Как лакмусовая бумажка — Италия и Мальта не пустили к себе судно Aquarius с беженцами из Африки. Принять их решилась только Испания, но в первый же день снятые с борта судна попытались бежать, чтобы затеряться в толпе, потому что испанцы пообещали разобраться с каждым, имеет ли тот право остаться.
Маттео Сальвини, министр внутренних дел Италии: «Беженцы стали прибыльным бизнесом, деньги от которого идут на финансирование террористов. Италия не будет в этом участвовать, мы разбудим Европу, мы откроем всем глаза, что Италия брошена на произвол судьбы в борьбе с миграцией. Мы попытаемся соблюдать все международные нормы, но, если их не хватит, придумаем что-то еще».
Что-то еще — это когда Венгрия грозит тюрьмой за помощь нелегальным мигрантам и обещает наказывать даже неправительственные организации. Или когда сама Италия объявляет: не примем даже пару человек, с удовольствием отдадим кому-то уже приехавших и отправляет корабли в нейтральные воды, чтобы остановить тех, кто плывет, пока они не объявили: терпим бедствие, вы обязаны нас принять.
Луис Ривас, журналист (Лион, Франция): «Европа закрыла глаза на то, на что сейчас указывают именно министры внутренних дел повсюду, — что миграция и политический ислам связаны. В Австрии не просто так закрывают мечети — потому что туда приходят проповедники экстремизма».
Николя Бэй, генеральный секретарь партии «Национальный фронт» (Франция): «Мы все это пережили — огромное число терактов, и каждый раз их совершали либо мигранты, либо те, кто как-то получил гражданство и потом стал радикалом. И каждый раз полиция их знала, но преследовать их было против наших законов гостеприимства».
Судя по опросам, во Франции 70% не хотят больше гостей, 61% хочет, чтобы критерии приема были жестче. Меркель настойчиво твердит, что нужно думать, как действовать дальше. Но предложение молодого поколения жесткое: австрийский канцлер Курц требует, чтобы мигрантов остановили еще в Африке, а президент Макрон — чтобы границы ЕС защищали лучше. Это загоняет Меркель в угол.
Подробности — в сюжете программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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