Праздник «Алые паруса» в Петербурге посетили около 1,2 млн человек

Около 1,2 млн человек посетили мероприятия в Петербурге, приуроченные к празднику выпускников «Алые паруса».
Как сообщили ТАСС в пресс-службе главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, «около 1,2 млн человек посетили накануне праздничные мероприятия в Санкт-Петербурге, посвященные Дню выпускника».
Праздник «Алые паруса» — традиционные торжества, во время которых выпускники прощаются со школьной жизнью. В этом году в центре Петербурга собрались, по разным оценкам, от 50 до 80 тысяч человек из 31 региона России и шести зарубежных стран. Для них выступили Баста, Quest Pistols Show, Виктория Дайнеко, Алсу и другие исполнители.
Самым красочным моментом шоу является проход судна «Три короны» под алыми парусами. За парусником, идущим по невским волнам, наблюдали не только вчерашние школьники, но и простые горожане и туристы, находившиеся на городских мостах и набережных, — всего около 1,2 млн человек.
В этом году «Алые паруса» отметили свой полувековой юбилей. В первый раз корабль под красными парусами прошел для выпускников по Неве в июне 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена при поддержке администрации 24 июня 2005 года.
Праздник «Алые паруса» — традиционные торжества, во время которых выпускники прощаются со школьной жизнью. В этом году в центре Петербурга собрались, по разным оценкам, от 50 до 80 тысяч человек из 31 региона России и шести зарубежных стран. Для них выступили Баста, Quest Pistols Show, Виктория Дайнеко, Алсу и другие исполнители.
Самым красочным моментом шоу является проход судна «Три короны» под алыми парусами. За парусником, идущим по невским волнам, наблюдали не только вчерашние школьники, но и простые горожане и туристы, находившиеся на городских мостах и набережных, — всего около 1,2 млн человек.
В этом году «Алые паруса» отметили свой полувековой юбилей. В первый раз корабль под красными парусами прошел для выпускников по Неве в июне 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена при поддержке администрации 24 июня 2005 года.
«Алые паруса» во всей красе! Сказочная ночь для выпускников в Питере.Опубликовано НТВ Суббота, 23 июня 2018 г.
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