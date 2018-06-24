Дети нелегалов в США стали разменной монетой в борьбе с Трампом

Семьи прибывших нелегалов в США сегодня ждет очень жестокий прием. Взрослых отправляют в КПЗ, детей и подростков — в центры временного содержания. Это новая политика «нулевой терпимости» по отношению к нелегальным мигрантам.
На телеэкранах и в соцсетях — дни внезапной защиты детей. Мультипликаторы высмеивают политику Трампа в отношении материнства и детства. Против — даже дочь президента Иванка. Церковь осуждает практику разлучения семей.
Как отмечает корреспондент НТВ Антон Пономарёв, детьми прикрываются и родители-нелегалы, и противники Трампа, и даже его однопартийцы. Бывшие первые леди плачут, церковь — скорбит, жена Меланья критикует и призывает управлять государством не только законом, но и сердцем. Здесь никто не вспоминает политику предшественников по отношению к иммигрантам. За все хорошее и даже не очень, лишь бы против Дональда Трампа.
С нелегальными иммигрантами в США боролись всегда, пусть и чуть менее рьяно, чем начал Трамп. Чемпионом по депортациям остается Барак Обама — 2,5 миллиона человек.
Бен Фоли, активист: «Разделение семей — это уже за гранью возможного. Я понимаю, что основы этого всего заложил еще Обама, — не зря его прозвали „главным по депортациям“, и это было отвратительно, я протестовал против той политики. Но то, что Трамп сейчас использует детей в качестве торга, — это идиотизм».
Но Трамп не взялся из ниоткуда — он с этими заявлениями, в том числе с программой решительных мер против нелегальной миграции, шел на выборы и выборы выиграл. Прежде в ожидании судебного решения нелегалов с детьми чаще отпускали, и больше их никто после этого не видел, или же детей старались передать родственникам в США. Именно эту лазейку для десятков тысяч человек Трамп обещал перекрыть. До постройки полноценной стены.
Митинги и шествия идут по всей стране. Вину общественность возлагает именно на президента, а не на родителей — нелегальных мигрантов, которые и нарушают закон. Истерия обрастает и откровенно фейковыми историями, как в случае со скандальным плащом Меланьи Трамп. А ставшая вирусной в независимых СМИ фотография заточённого мальчика была сделана вовсе не в местах заточения и разлуки с папой и мамой, как кручинились в Интернете, а с митинга с декорациями.
Другая «каноническая фотография» — рыдающая якобы после разлуки с мамой девочка. Журнал Time и несколько газет успели поместить фото на обложку, после чего выяснилось, что девочку у мамы никто не отнимал. Пограничник, оставшийся за кадром противоречивого фото, рассказал, что, по протоколу, он был просто обязан обыскать и женщину, и ее спутников, задержанных без документов, после незаконного пересечения границы.
Карлос Руиз, пограничник: «Они используют это фото как символ политики разделения, но это совсем другая история. Обыск занял меньше двух минут. Мама сразу же взяла девочку на руки, и она тут же перестала плакать».
После поднявшейся шумихи Трамп запретил разлучать семьи задержанных нарушителей границы, но политику «нулевой терпимости» пообещал продолжить. То есть содержать до суда родителей, вероятно, будут вместе с детьми, что для малышей безусловно плюс, но сроки нахождения под стражей, скорее всего, в тех же центрах, что и критикуют сейчас, очевидно, вырастут. И итог будет тем же самым — депортация.
Подробности — в репортаже.
Как отмечает корреспондент НТВ Антон Пономарёв, детьми прикрываются и родители-нелегалы, и противники Трампа, и даже его однопартийцы. Бывшие первые леди плачут, церковь — скорбит, жена Меланья критикует и призывает управлять государством не только законом, но и сердцем. Здесь никто не вспоминает политику предшественников по отношению к иммигрантам. За все хорошее и даже не очень, лишь бы против Дональда Трампа.
С нелегальными иммигрантами в США боролись всегда, пусть и чуть менее рьяно, чем начал Трамп. Чемпионом по депортациям остается Барак Обама — 2,5 миллиона человек.
Бен Фоли, активист: «Разделение семей — это уже за гранью возможного. Я понимаю, что основы этого всего заложил еще Обама, — не зря его прозвали „главным по депортациям“, и это было отвратительно, я протестовал против той политики. Но то, что Трамп сейчас использует детей в качестве торга, — это идиотизм».
Но Трамп не взялся из ниоткуда — он с этими заявлениями, в том числе с программой решительных мер против нелегальной миграции, шел на выборы и выборы выиграл. Прежде в ожидании судебного решения нелегалов с детьми чаще отпускали, и больше их никто после этого не видел, или же детей старались передать родственникам в США. Именно эту лазейку для десятков тысяч человек Трамп обещал перекрыть. До постройки полноценной стены.
Митинги и шествия идут по всей стране. Вину общественность возлагает именно на президента, а не на родителей — нелегальных мигрантов, которые и нарушают закон. Истерия обрастает и откровенно фейковыми историями, как в случае со скандальным плащом Меланьи Трамп. А ставшая вирусной в независимых СМИ фотография заточённого мальчика была сделана вовсе не в местах заточения и разлуки с папой и мамой, как кручинились в Интернете, а с митинга с декорациями.
Другая «каноническая фотография» — рыдающая якобы после разлуки с мамой девочка. Журнал Time и несколько газет успели поместить фото на обложку, после чего выяснилось, что девочку у мамы никто не отнимал. Пограничник, оставшийся за кадром противоречивого фото, рассказал, что, по протоколу, он был просто обязан обыскать и женщину, и ее спутников, задержанных без документов, после незаконного пересечения границы.
Карлос Руиз, пограничник: «Они используют это фото как символ политики разделения, но это совсем другая история. Обыск занял меньше двух минут. Мама сразу же взяла девочку на руки, и она тут же перестала плакать».
После поднявшейся шумихи Трамп запретил разлучать семьи задержанных нарушителей границы, но политику «нулевой терпимости» пообещал продолжить. То есть содержать до суда родителей, вероятно, будут вместе с детьми, что для малышей безусловно плюс, но сроки нахождения под стражей, скорее всего, в тех же центрах, что и критикуют сейчас, очевидно, вырастут. И итог будет тем же самым — депортация.
Подробности — в репортаже.
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