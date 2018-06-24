Сборная Англии разгромила Панаму и вышла в 1/8 финала ЧМ

Матч в Нижнем Новгороде между сборными Англии и Панамы получился жарким в прямом и переносном смысле. В условиях аномальной жары англичане не оставили от соперников камня на камне и оформили выход в
плей-офф.
Команду Панамы сборная Англии разгромила со счетом 6:1. Форвард команды Харри Кейн оформил хет-трик — при этом два из трех его голов были забиты с пенальти. Защитник англичан Джон Стоунс отметился в этом матче дублем, еще один мяч на свой счет записал Джесси Лингард.
Забить гол престижа Панаме удалось лишь под занавес встречи — к радости неунывающих панамских болельщиков отличился Фелипе Балой.
Столбики термометра в Нижнем Новгороде показывали +33 градуса. Несмотря сильную жару, матч на стадионе посмотрели 43 319 зрителей. По данным медиков, помощь врачей никому не потребовалась.
Эта победа англичан обеспечила им самим, а также сборной Бельгии место в плей-офф за тур до окончания группового этапа. За первое место в группе G они поспорят в очном поединке 28 июня.
Примечательно, что накануне в матче этой же группы Бельгия и Тунис также на двоих забили семь мячей.
Кейн с пятью голами в двух встречах вышел на первое место в списке лучших бомбардиров турнира, обойдя португальца Криштану Роналду и бельгийца Ромелу Лукаку, забивших по четыре мяча.
Забить гол престижа Панаме удалось лишь под занавес встречи — к радости неунывающих панамских болельщиков отличился Фелипе Балой.
Столбики термометра в Нижнем Новгороде показывали +33 градуса. Несмотря сильную жару, матч на стадионе посмотрели 43 319 зрителей. По данным медиков, помощь врачей никому не потребовалась.
Эта победа англичан обеспечила им самим, а также сборной Бельгии место в плей-офф за тур до окончания группового этапа. За первое место в группе G они поспорят в очном поединке 28 июня.
Примечательно, что накануне в матче этой же группы Бельгия и Тунис также на двоих забили семь мячей.
Кейн с пятью голами в двух встречах вышел на первое место в списке лучших бомбардиров турнира, обойдя португальца Криштану Роналду и бельгийца Ромелу Лукаку, забивших по четыре мяча.
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