    Английский фанат объяснил свои слова о желании остаться жить в Казани. Великобритания, Казань, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАнглийский фанат объяснил свои слова о желании остаться жить в Казани

    Английский фанат объяснил свои слова о желании остаться жить в Казани

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    Английский фанат объяснил свои слова о желании остаться жить в Казани

    Английский фанат объяснил свои слова о желании остаться жить в Казани

      Некоторые болельщики, посетившие чемпионат мира, оказались настолько впечатлены, что даже уезжать из России не хотят, как, например, англичанин Джастин Уоллей.

      В своем Twitter Джастин Уоллей написал, что не прочь остаться в Казани и устроиться на работу в местный департамент туризма. Он признался, что его поразил город: мечеть Кул-Шариф, ночной вид кремля и знаменитый центр семьи «Казан».


      От татарской кухни болельщик тоже остался в восторге — даже захотел, чтобы в родной Великобритании появилась сеть кафе с чак-чаком и эчпочмаками.

      Джастин Уоллей: «Мои слова были, конечно, наполовину шуткой. Из той серии, когда вы ищите предлог, чтобы вернуться в понравившееся место. Но за то короткое время, что я здесь, я почувствовал, что Казань — особенный город, это одно из тех мест, в котором я, безусловно, могу представить свою жизнь. Никогда не знаешь, что может произойти. В 2002 году я отправился на чемпионат мира в Японию и спустя три месяца я жил в Японии и преподавал английский. Поэтому… кто знает!»

      Власти региона просьбу фаната услышали и пригласили на личную встречу с председателем комитета по туризму.

      Уоллей футбол любит всем сердцем и на матчи привык смотреть не только со зрительских трибун. Он тренирует зимбабвийскую команду «Матабелеленд», которая выступает на первенствах Конфедерации независимых футбольных ассоциаций.
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