Английский фанат объяснил свои слова о желании остаться жить в Казани

Некоторые болельщики, посетившие чемпионат мира, оказались настолько впечатлены, что даже уезжать из России не хотят, как, например, англичанин Джастин Уоллей.
В своем Twitter Джастин Уоллей написал, что не прочь остаться в Казани и устроиться на работу в местный департамент туризма. Он признался, что его поразил город: мечеть Кул-Шариф, ночной вид кремля и знаменитый центр семьи «Казан».
От татарской кухни болельщик тоже остался в восторге — даже захотел, чтобы в родной Великобритании появилась сеть кафе с чак-чаком и эчпочмаками.
Джастин Уоллей: «Мои слова были, конечно, наполовину шуткой. Из той серии, когда вы ищите предлог, чтобы вернуться в понравившееся место. Но за то короткое время, что я здесь, я почувствовал, что Казань — особенный город, это одно из тех мест, в котором я, безусловно, могу представить свою жизнь. Никогда не знаешь, что может произойти. В 2002 году я отправился на чемпионат мира в Японию и спустя три месяца я жил в Японии и преподавал английский. Поэтому… кто знает!»
Власти региона просьбу фаната услышали и пригласили на личную встречу с председателем комитета по туризму.
Уоллей футбол любит всем сердцем и на матчи привык смотреть не только со зрительских трибун. Он тренирует зимбабвийскую команду «Матабелеленд», которая выступает на первенствах Конфедерации независимых футбольных ассоциаций.
Is there any chance I can stay in Kazan after the #WorldCup and get a job in the city’s tourism department? Please 🙂 pic.twitter.com/00WtFXa9dd— Justin Walley (@JustinWalley10) June 20, 2018
От татарской кухни болельщик тоже остался в восторге — даже захотел, чтобы в родной Великобритании появилась сеть кафе с чак-чаком и эчпочмаками.
Джастин Уоллей: «Мои слова были, конечно, наполовину шуткой. Из той серии, когда вы ищите предлог, чтобы вернуться в понравившееся место. Но за то короткое время, что я здесь, я почувствовал, что Казань — особенный город, это одно из тех мест, в котором я, безусловно, могу представить свою жизнь. Никогда не знаешь, что может произойти. В 2002 году я отправился на чемпионат мира в Японию и спустя три месяца я жил в Японии и преподавал английский. Поэтому… кто знает!»
Власти региона просьбу фаната услышали и пригласили на личную встречу с председателем комитета по туризму.
Уоллей футбол любит всем сердцем и на матчи привык смотреть не только со зрительских трибун. Он тренирует зимбабвийскую команду «Матабелеленд», которая выступает на первенствах Конфедерации независимых футбольных ассоциаций.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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