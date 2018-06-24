    На мачте в Петербурге Интерпол задержал бандита из Бразилии

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    На мачте в Петербурге Интерпол задержал бандита из Бразилии

    На мачте в Петербурге Интерпол задержал бандита из Бразилии

    На мачте в Петербурге Интерпол задержал бандита из Бразилии
  • Фото: fontanka.ru

    • В Санкт-Петербурге задержали Родриго Вицентини Динарди, которого обвиняют на родине, в Бразилии, в серии вооруженных налетов.

    Петроградский районный суд вынес решение об аресте иностранного преступника, передает «Интерфакс». Он заключен под стражу на два месяца в рамках процедуры экстрадиции по запросу Бразилии.

    Из сообщения суда: «Динарди пояснил суду, что ни в чем не виноват, в полиции с ним обходятся хорошо, просил его отпустить».

    По данным СМИ, Динарди прибыл в Россию на чемпионат мира по поддельному паспорту гражданина Италии. Сотрудники Интерпола идентифицировали его во время матча Бразилия — Коста-Рика, который прошел 22 июня. После завершения игры он был задержан. На счету Динарди более десятка вооруженных налетов в Бразилии.

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