На мачте в Петербурге Интерпол задержал бандита из Бразилии

В
Санкт-Петербурге задержали Родриго Вицентини Динарди, которого обвиняют на родине, в Бразилии, в серии вооруженных налетов.
Петроградский районный суд вынес решение об аресте иностранного преступника, передает «Интерфакс». Он заключен под стражу на два месяца в рамках процедуры экстрадиции по запросу Бразилии.
Из сообщения суда: «Динарди пояснил суду, что ни в чем не виноват, в полиции с ним обходятся хорошо, просил его отпустить».
По данным СМИ, Динарди прибыл в Россию на чемпионат мира по поддельному паспорту гражданина Италии. Сотрудники Интерпола идентифицировали его во время матча Бразилия — Коста-Рика, который прошел 22 июня. После завершения игры он был задержан. На счету Динарди более десятка вооруженных налетов в Бразилии.
Из сообщения суда: «Динарди пояснил суду, что ни в чем не виноват, в полиции с ним обходятся хорошо, просил его отпустить».
По данным СМИ, Динарди прибыл в Россию на чемпионат мира по поддельному паспорту гражданина Италии. Сотрудники Интерпола идентифицировали его во время матча Бразилия — Коста-Рика, который прошел 22 июня. После завершения игры он был задержан. На счету Динарди более десятка вооруженных налетов в Бразилии.
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