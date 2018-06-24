Бабченко пожаловался на жизнь после «смерти»

Живущий на Украине российский журналист Аркадий Бабченко рассказал, что его жизнь изменилась в худшую сторону после спецоперации СБУ, в ходе которой было инсценировано его убийство.
По словам Бабченко, он по-прежнему содержится в охраняемом месте, ограничен в передвижениях, а каждая встреча готовится заранее. Журналист не может даже самостоятельно выйти в магазин, чтобы купить еду. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Аркадий Бабченко: «Изменилось все. Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать что захочу. Я не могу не то что пойти в кафе посидеть с друзьями — я не могу даже выйти в магазин. Еду мне привозят. Каждый выход в город — это спецоперация. Каждая встреча — где-то в закрытом помещении, оговоренном заранее, лучше в охраняемом месте. План пребывания в этом месте разрабатывается заранее. Встречи возможны только с небольшим количеством людей».
Он добавил, что и к нему тоже никого не допускают. А его семью вывезли из России. И сейчас у них есть только то, что поместилось в машине, в которой родные Бабченко выезжали из страны. Остальные вещи, которыми он пользуется сейчас, принадлежат украинским властям.
Аркадий Бабченко: «У меня сейчас государственное все. Даже вилки. На табуретке, на которой я пишу это пост, стоит инвентаризационный номер. На мне штаны, в которых я был в морге. Сходить в магазин купить новые я не могу. А доставка тоже невозможна».
Как пошутил журналист, в его семье праздник, потому что накануне им удалось обзавестись разделочной доской и тазиком для стирки. А затем с горечью добавил, что его жизнь полностью сломана и он не представляет, как устроится будущее, потому что теперь не принимает никаких решений.
Аркадий Бабченко: «Я совершенно не представляю, что дальше. Где я буду дальше жить, как я буду дальше жить, как будет жить мой ребенок, в какую школу он будет ходить, сможет ли он просто выйти погулять на улицу без взвода автоматчиков. Ничего не закончилось. Понимаете? Ничего еще не закончилось».
Журналист пожаловался, что, пока люди строят планы на выходные, он вынужден сидеть с семьей в «бункере» и прятаться от неких «наемных убийц».
Напомним, инсценировка покушения на Бабченко была организована в конце мая. Украинские власти обвинили Москву в «убийстве» журналиста. В Кремле отвергли эти нападки Киева и назвали их русофобскими. Когда выяснилось, что «расправа» над журналистом была постановкой СБУ с целью якобы задержать киллера и реального организатора покушения, в адрес украинских спецслужб посыпалась критика не только со стороны России, но и Запада.
Аркадий Бабченко: «Изменилось все. Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать что захочу. Я не могу не то что пойти в кафе посидеть с друзьями — я не могу даже выйти в магазин. Еду мне привозят. Каждый выход в город — это спецоперация. Каждая встреча — где-то в закрытом помещении, оговоренном заранее, лучше в охраняемом месте. План пребывания в этом месте разрабатывается заранее. Встречи возможны только с небольшим количеством людей».
Он добавил, что и к нему тоже никого не допускают. А его семью вывезли из России. И сейчас у них есть только то, что поместилось в машине, в которой родные Бабченко выезжали из страны. Остальные вещи, которыми он пользуется сейчас, принадлежат украинским властям.
Аркадий Бабченко: «У меня сейчас государственное все. Даже вилки. На табуретке, на которой я пишу это пост, стоит инвентаризационный номер. На мне штаны, в которых я был в морге. Сходить в магазин купить новые я не могу. А доставка тоже невозможна».
Как пошутил журналист, в его семье праздник, потому что накануне им удалось обзавестись разделочной доской и тазиком для стирки. А затем с горечью добавил, что его жизнь полностью сломана и он не представляет, как устроится будущее, потому что теперь не принимает никаких решений.
Аркадий Бабченко: «Я совершенно не представляю, что дальше. Где я буду дальше жить, как я буду дальше жить, как будет жить мой ребенок, в какую школу он будет ходить, сможет ли он просто выйти погулять на улицу без взвода автоматчиков. Ничего не закончилось. Понимаете? Ничего еще не закончилось».
Журналист пожаловался, что, пока люди строят планы на выходные, он вынужден сидеть с семьей в «бункере» и прятаться от неких «наемных убийц».
Напомним, инсценировка покушения на Бабченко была организована в конце мая. Украинские власти обвинили Москву в «убийстве» журналиста. В Кремле отвергли эти нападки Киева и назвали их русофобскими. Когда выяснилось, что «расправа» над журналистом была постановкой СБУ с целью якобы задержать киллера и реального организатора покушения, в адрес украинских спецслужб посыпалась критика не только со стороны России, но и Запада.
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