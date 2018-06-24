Последствия взрыва в жилом доме в Германии сняли на видео

Немецкая полиция расследует обстоятельства мощного взрыва, прогремевшего в городе Вупперталь на западе Германии. Все произошло этой ночью — в результате ЧП пострадали 25 человек, у четверых — серьезные травмы.

158 взрывы

Германия

пожары

Взрыв был такой силы, что уничтожил чердак и три верхних этажа. Сразу вспыхнул пожар, оперативно потушить его не удалось, задние продолжало рушиться, что осложняло работу.



Спасатели борются с огнем до сих пор. Полиция не комментирует причин случившегося и не говорит, связан ли взрыв с терроризмом.