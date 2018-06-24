    Последствия взрыва в жилом доме в Германии сняли на видео. взрывы, Германия, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПоследствия взрыва в жилом доме в Германии сняли на видео

    Последствия взрыва в жилом доме в Германии сняли на видео

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    Последствия взрыва в жилом доме в Германии сняли на видео

    Последствия взрыва в жилом доме в Германии сняли на видео

    Последствия взрыва в жилом доме в Германии сняли на видео

      Немецкая полиция расследует обстоятельства мощного взрыва, прогремевшего в городе Вупперталь на западе Германии. Все произошло этой ночью — в результате ЧП пострадали 25 человек, у четверых — серьезные травмы.

      Взрыв был такой силы, что уничтожил чердак и три верхних этажа. Сразу вспыхнул пожар, оперативно потушить его не удалось, задние продолжало рушиться, что осложняло работу.

      Спасатели борются с огнем до сих пор. Полиция не комментирует причин случившегося и не говорит, связан ли взрыв с терроризмом.

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