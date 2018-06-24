Рабочие отравились аммиаком на заводе в Подмосковье: двое погибших

Четверо рабочих отравились аммиаком на заводе «Моссельпром» в Подмосковье, двое из них скончались.

Как сообщили в прокуратуре Московской области, ЧП произошло в селе Константиново Раменского района.



Из сообщения прокуратуры: «Пострадали четверо рабочих, двое из которых скончались от отравления аммиаком, еще двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу».



Тем временем в СУ СК по Московской области сообщили, что, по предварительным данным, на предприятии в одном из ангаров во время проведения работ по переработке куриной продукции произошел сбой в работе контейнера, при попытке привести аппарат в работу четверо рабочих потеряли сознание, двое скончались на месте, остальные в крайне тяжелом состоянии доставлены в больницу.



Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц по соблюдению техники безопасности на производстве.