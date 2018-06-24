    Российские военные заявили о провокационных съемках террористов в Идлибе

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    Российские военные заявили о провокационных съемках террористов в Идлибе

    Российские военные заявили о провокационных съемках террористов в Идлибе

    Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщил, что в провинции Идлиб террористы и журналисты одной из ближневосточных стран совместно подготовили провокационный репортаж, чтобы сфабриковать обвинения против России.

    Информация о съемках поступила от жителей провинции Идлиб по телефону. Местные рассказали, что съемочная группа «информационного агентства одной из ближневосточных стран» и террористы «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) «проводили постановочные съемки об эвакуации боевиками мирных жителей в больницу и активному „восстановлению“ террористами объектов гражданской инфраструктуры якобы разрушенных в результате ударов российской и сирийской авиации».

    По информации местных жителей, съемочная группа приезжала в провинцию в минувшую пятницу, сообщает «Интерфакс».

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