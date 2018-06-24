Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым назначена на матч чемпионата мира по футболу между сборными Австралии и Перу.
Сергей Карасёв и его помощники Тихон Калугин и Антон Аверьянов — единственная российская бригада арбитров, которая получила право судить матчи ЧМ-2018.
Они дебютируют на игре команд группы С, сообщили в пресс-службе FIFA. Матч между сборными Австралии и Перу пройдет 26 июня в Сочи.
Это первая встреча на ЧМ-2018, которую Карасёв обслужит в ранге главного арбитра. До этого матча Карасёва назначали резервным судьей на матчах сборных Ирана и Марокко, а также Португалии и Марокко.
Они дебютируют на игре команд группы С, сообщили в пресс-службе FIFA. Матч между сборными Австралии и Перу пройдет 26 июня в Сочи.
Это первая встреча на ЧМ-2018, которую Карасёв обслужит в ранге главного арбитра. До этого матча Карасёва назначали резервным судьей на матчах сборных Ирана и Марокко, а также Португалии и Марокко.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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