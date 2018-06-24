    «Алые паруса» в Петербурге собрали рекордное число зрителей

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов
    «Алые паруса» в Петербурге собрали рекордное число зрителей

    «Алые паруса» в Петербурге собрали рекордное число зрителей

    «Алые паруса» в Петербурге собрали рекордное число зрителей
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов

    • Праздник выпускников школ «Алые паруса» в Петербурге собрал в этом году рекордное количество зрителей.

    Как сообщает «Российская газета», традиционный праздник, состоявшийся в ночь с 23 на 24 июня, собрал в этом году, по разным оценкам, от 50 до 80 тысяч человек из 31 региона России и шести зарубежных стран.

    Вечером в субботу после традиционного удара в рынду началась музыкальная шоу-программа, в которой приняли участие Quest Pistols Show, Alekseev, «Каста», Виктория Дайнеко, Алсу, а также рэпер Баста.

    После полуночи в акватории Невы началось масштабное мультимедийное шоу. Кульминацией праздника стало появление бригантины под алыми парусами из повести Александра Грина.

    смотреть«Символ надежды»: в Петербурге прошли юбилейные «Алые паруса»
    «Символ надежды»: в Петербурге прошли юбилейные «Алые паруса»
    В этом году «Алые паруса» отмечают полувековой юбилей. Ленинградские школьники впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами 27 июня 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.

    «Алые паруса» во всей красе! Сказочная ночь для выпускников в Питере.

    Опубликовано НТВ Суббота, 23 июня 2018 г.

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