«Алые паруса» в Петербурге собрали рекордное число зрителей

Праздник выпускников школ «Алые паруса» в Петербурге собрал в этом году рекордное количество зрителей.
Как сообщает «Российская газета», традиционный праздник, состоявшийся в ночь с 23 на 24 июня, собрал в этом году, по разным оценкам, от 50 до 80 тысяч человек из 31 региона России и шести зарубежных стран.
Вечером в субботу после традиционного удара в рынду началась музыкальная шоу-программа, в которой приняли участие Quest Pistols Show, Alekseev, «Каста», Виктория Дайнеко, Алсу, а также рэпер Баста.
После полуночи в акватории Невы началось масштабное мультимедийное шоу. Кульминацией праздника стало появление бригантины под алыми парусами из повести Александра Грина.
В этом году «Алые паруса» отмечают полувековой юбилей. Ленинградские школьники впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами 27 июня 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.
Вечером в субботу после традиционного удара в рынду началась музыкальная шоу-программа, в которой приняли участие Quest Pistols Show, Alekseev, «Каста», Виктория Дайнеко, Алсу, а также рэпер Баста.
После полуночи в акватории Невы началось масштабное мультимедийное шоу. Кульминацией праздника стало появление бригантины под алыми парусами из повести Александра Грина.
В этом году «Алые паруса» отмечают полувековой юбилей. Ленинградские школьники впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами 27 июня 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.
«Алые паруса» во всей красе! Сказочная ночь для выпускников в Питере.Опубликовано НТВ Суббота, 23 июня 2018 г.
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