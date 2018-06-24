    Басков выиграл полмиллиона рублей в казино Баден-Бадена. Басков, Германия, знаменитости, музыка и музыканты, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБасков выиграл полмиллиона рублей в казино Баден-Бадена

    Басков выиграл полмиллиона рублей в казино Баден-Бадена

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    Басков выиграл полмиллиона рублей в казино Баден-Бадена

    Басков выиграл полмиллиона рублей в казино <nobr>Баден-Бадена</nobr>

      Азартные игры Николая Баскова: на что император эстрады тратит свои баснословные выигрыши?

      Николая Баскова застукали в немецком казино. Отпираться бессмысленно: на видео император эстрады играет в электронную рулетку, когда его уединение нарушает рыжий «Иванушка» Андрей Григорьев-Аполлонов за тысячи километров от Москвы, в Баден-Бадене.

      Николай Басков: «Я хожу просто, когда где-то приезжаю в Европу. Мне нравится проверить свою фортуну».

      Удача буквально преследует Баскова по пятам. В этот раз он выиграл 7 тысяч евро, а это полмиллиона рублей. В то время как коллега из «Иванушек» ушел ни с чем.

      Корреспондент: «Ну как?»

      Николай Басков: «Удачно! Аполлонов все продул».

      Николай Басков уверяет: он не игроман. Талисманами и амулетами на удачу не обвешивается, деньги сами текут к нему рекой.

      Корреспондент: «Какой у вас самый большой выигрыш был?»

      Николай Басков: «Однажды я сорвал джекпот 18 тысяч евро в Монако».

      Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!».

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