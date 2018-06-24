Басков выиграл полмиллиона рублей в казино Баден-Бадена

Азартные игры Николая Баскова: на что император эстрады тратит свои баснословные выигрыши?
Николая Баскова застукали в немецком казино. Отпираться бессмысленно: на видео император эстрады играет в электронную рулетку, когда его уединение нарушает рыжий «Иванушка» Андрей Григорьев-Аполлонов за тысячи километров от Москвы, в Баден-Бадене.
Николай Басков: «Я хожу просто, когда где-то приезжаю в Европу. Мне нравится проверить свою фортуну».
Удача буквально преследует Баскова по пятам. В этот раз он выиграл 7 тысяч евро, а это полмиллиона рублей. В то время как коллега из «Иванушек» ушел ни с чем.
Корреспондент: «Ну как?»
Николай Басков: «Удачно! Аполлонов все продул».
Николай Басков уверяет: он не игроман. Талисманами и амулетами на удачу не обвешивается, деньги сами текут к нему рекой.
Корреспондент: «Какой у вас самый большой выигрыш был?»
Николай Басков: «Однажды я сорвал джекпот 18 тысяч евро в Монако».
Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!».
Николай Басков: «Я хожу просто, когда где-то приезжаю в Европу. Мне нравится проверить свою фортуну».
Удача буквально преследует Баскова по пятам. В этот раз он выиграл 7 тысяч евро, а это полмиллиона рублей. В то время как коллега из «Иванушек» ушел ни с чем.
Корреспондент: «Ну как?»
Николай Басков: «Удачно! Аполлонов все продул».
Николай Басков уверяет: он не игроман. Талисманами и амулетами на удачу не обвешивается, деньги сами текут к нему рекой.
Корреспондент: «Какой у вас самый большой выигрыш был?»
Николай Басков: «Однажды я сорвал джекпот 18 тысяч евро в Монако».
Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!».
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