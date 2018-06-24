    Юлия Началова рассекретила нового возлюбленного. браки и разводы, знаменитости, музыка и музыканты, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЮлия Началова рассекретила нового возлюбленного

    Юлия Началова рассекретила нового возлюбленного

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    Юлия Началова рассекретила нового возлюбленного

    Юлия Началова рассекретила нового возлюбленного

    Юлия Началова рассекретила нового возлюбленного

      Юлия Началова покончила с холостой жизнью. На съемочной площадке у ног 37-летней певицы как на подбор — мускулистые молодые парни.

      И только с одним брутальным шатеном Началова обнимается, мило о чем-то щебечет и даже пьет с ним кофе из одного стакана. Началова признаётся: у нее в самом разгаре бурный роман. Ее новый возлюбленный — 33-летний пластический хирург Андрей.

      Юлия Началова, певица: «Мы пока не живем прям вместе-вместе, но это все варьируется так, я не знаю, как сказать… Мы — в конфетно-мармеладном периоде».

      Подробности отношений выдает возлюбленный Началовой. Оказывается, знакомы они 10 лет. Но только пару месяцев назад хирург решился пригласить певицу на свидание, после которого они уже не расставались.

      Андрей: «Если мы понимаем: так все, надвигается скандал, то каждый разбегается по своим углам!»

      Началову в новых отношениях пока радует все, после двух лет одиночества она вновь ощутила, что такое мужская любовь и поддержка.

      Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!».

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