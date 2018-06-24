Коза-оракул из Самары предсказала победу сборной России в матче с Уругваем

Коза по кличке Забияка из зоопарка Самары предсказала победу российских футболистов над уругвайцами в матче группового этапа ЧМ.
Алёна Киреева, заведующая отделом науки и просвещения Самарского зоопарка: «Коза предсказала победу сборной России. Мы ей доверяем, потому что она практически не ошибается».
Гадание прошло по стандартной схеме. Перед козой Забиякой поставили три миски, одна из них означала победу России, вторая — выигрыш Уругвая, а третья — ничью. В них лежали морковь, капуста и яблоки.
Забияка предпочла миску России, передает ТАСС. Оракулом она стала по итогам конкурса — ее выбрали большинством голосов. Также на это звание претендовали скунс, курица, лисица, верблюд, обезьяна и питон.
Российская сборная уже обеспечила себе выход в плей-офф мундиаля. Предстоящий матч, который пройдет 25 июня в Самаре, определит лидера в группе А. У уругвайцев, как и у российских футболистов, в активе две победы. Но наша национальная команда пока впереди по дополнительным показателям. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию завтрашнего матча Россия — Уругвай. Начало — в 17:00.
Капитан сборной Игорь Акинфеев в интервью НТВ рассказал, что внимательно изучил игру уругвайцев. По его мнению, у противника хорошая команда, так что россиянам «остается только биться».
Гадание прошло по стандартной схеме. Перед козой Забиякой поставили три миски, одна из них означала победу России, вторая — выигрыш Уругвая, а третья — ничью. В них лежали морковь, капуста и яблоки.
Забияка предпочла миску России, передает ТАСС. Оракулом она стала по итогам конкурса — ее выбрали большинством голосов. Также на это звание претендовали скунс, курица, лисица, верблюд, обезьяна и питон.
Российская сборная уже обеспечила себе выход в плей-офф мундиаля. Предстоящий матч, который пройдет 25 июня в Самаре, определит лидера в группе А. У уругвайцев, как и у российских футболистов, в активе две победы. Но наша национальная команда пока впереди по дополнительным показателям. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию завтрашнего матча Россия — Уругвай. Начало — в 17:00.
Капитан сборной Игорь Акинфеев в интервью НТВ рассказал, что внимательно изучил игру уругвайцев. По его мнению, у противника хорошая команда, так что россиянам «остается только биться».
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