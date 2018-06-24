Смолов: сборная России постарается пройти как можно дальше на ЧМ

Форвард сборной России Фёдор Смолов пообещал, что команда постарается показать наилучший результат на домашнем чемпионате мира.
Российские футболисты 25 июня проведут заключительный матч в группе А. Им предстоит встреча с уругвайской сборной, у которой так же, как и у россиян, в копилке две победы — над Саудовской Аравией и Египтом.
Россия и Уругвай уже обеспечили себе выход в плей-офф, но завтра решится, какая из команд займет первое место в группе. Нападающий российской сборной Фёдор Смолов пообещал, что команда постарается пройти как можно дальше на чемпионате мира.
Фёдор Смолов: «В нашей стране впервые проходит такое событие. Я и команда счастливы, что представляем сборную России. Перед чемпионатом мира у нас были не очень хорошие результаты, но сейчас мы смогли выйти в плей-офф, мы очень рады этому. Постараемся пройти как можно дальше».
В матче с Египтом Смолов вышел на поле во втором тайме. Отвечая на вопрос о своем отношении к тому, что его не включили в игру с первых минут, футболист заявил, что главное — это выход команды в 1/8 финала.
Фёдор Смолов: «Мы решили первоочередную задачу. Я готов помочь команде, когда это решит тренер».
Свой первый гол в профессиональной карьере Смолов забил в Самаре. Именно в этом городе пройдет встреча с Уругваем.
Фёдор Смолов: «С Самарой у меня связаны хорошие ассоциации, у меня тут живут родственники. Надеюсь, они поддержат меня и команду. Ничего сверхъестественного. Это было в 2008 году, когда я забил. Это было давно, а сейчас чемпионат мира — совсем другая история».
В свою очередь капитан и вратарь нашей сборной Игорь Акинфеев в интервью НТВ рассказал, что считает уругвайскую сборную хорошей командой и внимательно изучил их матчи. Так что, по его словам, российским футболистам «остается только биться».
Россия и Уругвай уже обеспечили себе выход в плей-офф, но завтра решится, какая из команд займет первое место в группе. Нападающий российской сборной Фёдор Смолов пообещал, что команда постарается пройти как можно дальше на чемпионате мира.
Фёдор Смолов: «В нашей стране впервые проходит такое событие. Я и команда счастливы, что представляем сборную России. Перед чемпионатом мира у нас были не очень хорошие результаты, но сейчас мы смогли выйти в плей-офф, мы очень рады этому. Постараемся пройти как можно дальше».
В матче с Египтом Смолов вышел на поле во втором тайме. Отвечая на вопрос о своем отношении к тому, что его не включили в игру с первых минут, футболист заявил, что главное — это выход команды в 1/8 финала.
Фёдор Смолов: «Мы решили первоочередную задачу. Я готов помочь команде, когда это решит тренер».
Свой первый гол в профессиональной карьере Смолов забил в Самаре. Именно в этом городе пройдет встреча с Уругваем.
Фёдор Смолов: «С Самарой у меня связаны хорошие ассоциации, у меня тут живут родственники. Надеюсь, они поддержат меня и команду. Ничего сверхъестественного. Это было в 2008 году, когда я забил. Это было давно, а сейчас чемпионат мира — совсем другая история».
В свою очередь капитан и вратарь нашей сборной Игорь Акинфеев в интервью НТВ рассказал, что считает уругвайскую сборную хорошей командой и внимательно изучил их матчи. Так что, по его словам, российским футболистам «остается только биться».
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