Скульптура насмерть придавила ребенка на турбазе в Ленобласти

В Ленинградской области выясняют обстоятельства гибели
8-летнего ребенка. На одной из турбаз на мальчика упала деревянная фигура сказочного персонажа. Пострадавший скончался.
Инцидент произошел сегодня на территории туристического комплекса «Верхние Мандроги» в Подпорожском районе.
Когда мальчик проходил мимо деревянной фигуры сказочного персонажа, она упала на ребенка, придавив его своим весом.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В СК подчеркнули, что при расследовании будет дана принципиальная оценка деятельности руководства комплекса, а также лиц, непосредственно ответственных за безопасность людей.
Когда мальчик проходил мимо деревянной фигуры сказочного персонажа, она упала на ребенка, придавив его своим весом.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В СК подчеркнули, что при расследовании будет дана принципиальная оценка деятельности руководства комплекса, а также лиц, непосредственно ответственных за безопасность людей.
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