    Скульптура насмерть придавила ребенка на турбазе в Ленобласти

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    Скульптура насмерть придавила ребенка на турбазе в Ленобласти

    Скульптура насмерть придавила ребенка на турбазе в Ленобласти

    В Ленинградской области выясняют обстоятельства гибели 8-летнего ребенка. На одной из турбаз на мальчика упала деревянная фигура сказочного персонажа. Пострадавший скончался.

    Инцидент произошел сегодня на территории туристического комплекса «Верхние Мандроги» в Подпорожском районе.

    Когда мальчик проходил мимо деревянной фигуры сказочного персонажа, она упала на ребенка, придавив его своим весом.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В СК подчеркнули, что при расследовании будет дана принципиальная оценка деятельности руководства комплекса, а также лиц, непосредственно ответственных за безопасность людей.

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