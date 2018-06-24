Черчесов: специально менять состав к матчу с Уругваем не будем

Сборная России не станет менять стартовый состав специально к игре с уругвайцами. Об этом заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов.
В понедельник Россия проведет свой заключительный матч группового этапа ЧМ-2018. Встреча с командой Уругвая пройдет в Самаре в понедельник, 25 июня. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча. Начало — в 17:00.
Российские футболисты уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира, одержав победы над сборными Саудовской Аравии и Египта. В активе уругвайцев также две победы над этими командами.
Станислав Черчесов: «Мы готовимся к этой игре так же, как и к другим. Понятно, что мы квалифицировались (в 1/8 финала — ред.). Но играть будут те, кто лучше готовы. Разумеется, нам подскажет медицинский штаб, кто лучше готов к матчу. Но специальных замен делать не собираемся».
По его словам, наличие желтых карточек у игроков окажет минимальное влияние на состав в матче с Уругваем, передает РИА Новости. Как отметил Черчесов, сборная России стремится выйти из группы с первого места. Российская команда пока опережает Уругвай по дополнительным показателям.
Станислав Черчесов: «Если это повлияет, то на 1%. Мы боремся за первое место (в группе — ред.). Мы не можем выбирать соперника по плей-офф, они будут играть сами. Мы подсчетов никаких не вели и не собираемся этого делать. Я концентрируюсь на своей команде. Мы готовим ее, акцентируя внимание на сильные и слабые стороны соперника».
Между тем капитан и вратарь сборной России Игорь Акинфеев в интервью НТВ рассказал, что внимательно изучил игры Уругвая и считает эту команду хорошей. Он отметил, что нашей сборной «остается только биться».
Российские футболисты уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира, одержав победы над сборными Саудовской Аравии и Египта. В активе уругвайцев также две победы над этими командами.
Станислав Черчесов: «Мы готовимся к этой игре так же, как и к другим. Понятно, что мы квалифицировались (в 1/8 финала — ред.). Но играть будут те, кто лучше готовы. Разумеется, нам подскажет медицинский штаб, кто лучше готов к матчу. Но специальных замен делать не собираемся».
По его словам, наличие желтых карточек у игроков окажет минимальное влияние на состав в матче с Уругваем, передает РИА Новости. Как отметил Черчесов, сборная России стремится выйти из группы с первого места. Российская команда пока опережает Уругвай по дополнительным показателям.
Станислав Черчесов: «Если это повлияет, то на 1%. Мы боремся за первое место (в группе — ред.). Мы не можем выбирать соперника по плей-офф, они будут играть сами. Мы подсчетов никаких не вели и не собираемся этого делать. Я концентрируюсь на своей команде. Мы готовим ее, акцентируя внимание на сильные и слабые стороны соперника».
Между тем капитан и вратарь сборной России Игорь Акинфеев в интервью НТВ рассказал, что внимательно изучил игры Уругвая и считает эту команду хорошей. Он отметил, что нашей сборной «остается только биться».
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