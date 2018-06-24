В Раде предрекли социальный взрыв на Украине из-за требований МВФ

Депутат Верховной рады Юрий Бойко считает, что МВФ уже не стремится вести диалог с Киевом, а только диктует свои условия.
Лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко заявил, что выполнение требований Международного валютного фонда приведет к социальному взрыву на Украине. Речь в первую очередь идет о повышении цен на газ для граждан Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Как считает депутат Рады, МВФ уже не стремится вести диалог с украинскими властями, а диктует свои условия. Он подчеркнул, что страны, которые выполняли требования Международного валютного фонда, не учитывая свои национальные интересы, в результате получали социальные протесты.
Бойко выразил мнение, что программу сотрудничества с МВФ необходимо пересмотреть. Кроме того, основными задачами для властей он называет развитие экономики, снижение налогов и тарифов для активизации развития промышленности.
Напомним, четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 млрд долларов. Первый транш был перечислен в марте 2015-го, второй транш поступал в августе того же года. Третий и четвертый перечислили в 2016–2017 гг. Киевские власти рассчитывали, что пятый транш поступит до конца прошлого года, но этого не произошло, он до сих пор не выделен.
Как считает депутат Рады, МВФ уже не стремится вести диалог с украинскими властями, а диктует свои условия. Он подчеркнул, что страны, которые выполняли требования Международного валютного фонда, не учитывая свои национальные интересы, в результате получали социальные протесты.
Бойко выразил мнение, что программу сотрудничества с МВФ необходимо пересмотреть. Кроме того, основными задачами для властей он называет развитие экономики, снижение налогов и тарифов для активизации развития промышленности.
Напомним, четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 млрд долларов. Первый транш был перечислен в марте 2015-го, второй транш поступал в августе того же года. Третий и четвертый перечислили в 2016–2017 гг. Киевские власти рассчитывали, что пятый транш поступит до конца прошлого года, но этого не произошло, он до сих пор не выделен.
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