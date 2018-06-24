Маркетолог из Москвы изобрела инновационный гель для эпиляции

Маркетолог из Москвы Валерия Перминова давно хотела решить проблему свою и многих женщин — нынешние способы избавления от лишних волос на теле вовсе не идеальны. Свет и лазер дороги и не всегда эффективны, а эпиляция воском или сахаром — это очень больно.

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Валерия Перминова, создатель гелевой эпиляции: «Я ходила к своему косметологу где-то, наверное, 10 лет, и мы с ней все 10 лет разными новыми способами пытались что-то сделать с моей растительностью. И как-то раз на очередной эпиляции я говорю: ну почему так происходит? Неужели никто не может сделать так, чтобы оно воздействовало внутрь? И все, мы начали с ней это все придумывать, разрабатывать».



Обратившись к молодым ученым из Научного парка МГУ, Валерия создала вместе с ними целую команду, которая разрабатывала идеальный состав для удаления волос целых пять лет. В итоге получился гель (ингредиенты не раскрываются), суть действия которого — размягчение кератина. В результате корень волоса просто отсоединяется от питающего его сосочка и легко вынимается с помощью специальных полосок. Это не болезненно и безопасно для людей с родинками, расширенными венами, татуировками, а также эффективно для тех, у кого светлые волосы — обычно они поддаются с трудом. Вдобавок проводится многоступенчатая обработка, которая препятствует дальнейшему росту волос.



По словам косметологов, тестировавших продукт, технология многообещающая — есть люди, у которых волосы перестали расти после двух-трех процедур. Но все индивидуально, поэтому исследования продолжаются.