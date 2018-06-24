Зонт-наоборот, гелевые стельки и «жидкий» газон: тест рекламных обещаний

Зонт-наоборот — правда ли так удобен, что всем пора выкидывать обычные зонтики? Гелевые стельки — спасут ли тех, кто много времени проводит на ногах? И преобразит ли участок «жидкий» газон, который можно посадить всего за час? Программа «Чудо техники» проверила обещания производителей.

178 изобретения

технологии

Гелевые стельки



Ходить много и не испытывать неприятных ощущений в ступнях обещают стельки раскрученного бренда, который специализируется на ортопедических товарах. Эта модель состоит из двух видов геля. Более плотный поддерживает свод стопы, а мягкий обеспечивает пружинящий эффект. Купить их можно примерно за 600 рублей, цена специализированных вариантов переваливает и за 1000. Но внешне точно такие же продают и в китайском интернет-магазине почти в 10 раз дешевле. Стоит ли тратиться?



Участники эксперимента подтвердили: ноги устают меньше. Но разницы между дешевым и дорогим вариантами они не заметили. По словам эксперта, облегчение может наступить от любых стелек, которые смягчают удар пятки о землю. Общий вывод — гелевые стельки могут сделать ходьбу более комфортной, но на «чудо» не тянут.



Зонт-наоборот



Рекламное видео утверждает, что зонт за 3500 рублей лишен практически всех обычных недостатков: не ломается от сильного ветра, позволяет освободить руки, его удобно ставить на пол, а главное, при закрывании он остается сухим снаружи.



Возможность повесить зонт на руку, а затем придержать с его помощью пакет с продуктами испытатели оценили, но быстро сесть в машину и не промокнуть не вышло. Благодаря особой пропитке зонт-наоборот действительно высыхает за секунды. Мощный поток из рукава пожарной машины, имитирующий ливень, зонт выдержал, как и струи воздуха мощного ветродуя. «Чудо».



«Жидкий» газон



Если верить обещаниям, для посадки достаточно распылить жидкость с семенами на землю, а спустя две недели появится газон. Почву дополнительно обрабатывать не нужно: ни поливать, ни вспахивать. В комплект входит специальное биоудобрение, которое «способствует активации роста, обеспечивает правильное развитие каждой травинки». Стоит такая «магия» 790 рублей за набор. Средство, подчеркивает производитель, идеально подойдет для засева протоптанных тропинок или проплешин на уже существующем газоне.



Первый сюрприз от производителя — в посылке от продавца были только семена и удобрение — пульверизатора не оказалось, что странно. Засеянный по инструкции газон взошел неравномерно — такой же результат, если вы попробуете просто разбросать самые дешевые семена.



По словам экспертов, «жидкий» газон — не что иное, как хорошо им известная система гидропосева, когда распыляют семена, смешанные с биоконцентратом и клеящим веществом, чтобы их не смыло дождем и не унесло ветром.



А схема обмана продавцов, судя по всему, проста: мошенники рекламируют иностранную систему, а присылают обычные газонные семена плюс якобы биоудобрение в пакетике. Проверка в агрохимической лаборатории показала, что содержание полезных веществ в нем настолько незначительное, что, по словам специалистов, назвать этот состав полноценным удобрением никак нельзя.



Сама система гидропосева — отличная идея, но, чтобы она заработала, необходимы все составляющие набора: семена, удобрения, клеящее вещество и пульверизатор. Остерегайтесь мошенников. «Жидкий» газон в их версии — совсем не «чудо».