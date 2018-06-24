Здоровый сон: главные секреты полноценного отдыха организма

Сон — зачем он организму? От чего умирают крысы, лишенные сна? И почему некоторым гениям хватало всего пары часов, чтобы выспаться, а нам мало и целых выходных? Ответы на эти и другие вопросы попыталась найти программа «Чудо техники».
Для чего вообще нашему организму сон, наука пока точно не знает, но в последние годы она многое прояснила. Сон, согласно свежим данным, прежде всего позволяет в буквальном смысле промыть нам мозги: когда мы спим, клетки нейроглии — вспомогательного элемента нервной системы — сжимаются, в пустоты между ними проникает мозговая жидкость и вымывает вредные продукты обмена веществ.
А еще сон крайне важен для иммунитета. Опыты на мышах и крысах неоднократно показывали: без сна даже самые сильные животные через месяц умирают в мучениях. Причем непосредственной причиной оказывается заражение крови — сепсис. Организм убивают его же бактерии, которым он больше не может сопротивляться.
Первое проявление недосыпа — проблемы с работой мозга. Человек, не спавший сутки, испытывает те же трудности с концентрацией и скоростью реакции, как если бы он находился в легкой степени опьянения, соответствующей одному промилле алкоголя. На второй день добавляются провалы в памяти, на третий — галлюцинации.
Как вообще устроен сон? Когда вокруг становится темно, в мозге начинает вырабатываться мелатонин — гормон сна — он сигнализирует, что пора на боковую. Мозговая деятельность замедляется, и человек постепенно погружается в так называемый медленный сон. Организм отдыхает. Но примерно через полтора часа после засыпания начинается самая загадочная фаза — «быстрый сон». Зачем он нужен, пока до конца не ясно. Именно в это время происходит максимум ночных сердечных приступов. Мы видим сны, мозг активизируется почти до состояния бодрствования, то есть, по сути, вообще не отдыхает. Но таких периодов по 10–20 минут обязательно должно быть 4–5 за ночь, иначе мы не выспимся. Мозг в это время, как считается, упорядочивает полученные за день горы информации.
Существуют методики так называемого полифазного сна, главная идея которых в том, что можно не терять время на «бесполезный» медленный сон, а сразу погружаться в быстрый и высыпаться, таким образом, за меньшее количество часов. Но врачи такой способ не одобряют — говорят, что для организма это противоестественно.
Полезнее всего спать на правом боку — ученые выяснили, что именно так лучше работает лимфатическая система, которая выводит токсины из мозга. Рекомендуется поддерживать в спальне низкую температуру — вплоть до экстремальных 15 градусов. Еще на ночь не стоит пользоваться смартфонами и планшетами — голубой свет экранов нарушает выработку гормона сна мелатонина. Так же действует и телевизор. Алкоголь тоже ухудшает качество отдыха — засыпание может быть быстрым, но сон оказывается не очень крепким. Важно и то, в какое время ложиться. Ученые рекомендуют: пораньше. Недавнее исследование показало, что регулярный отход ко сну после 23:00 повышает риск преждевременной смерти на 10%.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
А еще сон крайне важен для иммунитета. Опыты на мышах и крысах неоднократно показывали: без сна даже самые сильные животные через месяц умирают в мучениях. Причем непосредственной причиной оказывается заражение крови — сепсис. Организм убивают его же бактерии, которым он больше не может сопротивляться.
Первое проявление недосыпа — проблемы с работой мозга. Человек, не спавший сутки, испытывает те же трудности с концентрацией и скоростью реакции, как если бы он находился в легкой степени опьянения, соответствующей одному промилле алкоголя. На второй день добавляются провалы в памяти, на третий — галлюцинации.
Как вообще устроен сон? Когда вокруг становится темно, в мозге начинает вырабатываться мелатонин — гормон сна — он сигнализирует, что пора на боковую. Мозговая деятельность замедляется, и человек постепенно погружается в так называемый медленный сон. Организм отдыхает. Но примерно через полтора часа после засыпания начинается самая загадочная фаза — «быстрый сон». Зачем он нужен, пока до конца не ясно. Именно в это время происходит максимум ночных сердечных приступов. Мы видим сны, мозг активизируется почти до состояния бодрствования, то есть, по сути, вообще не отдыхает. Но таких периодов по 10–20 минут обязательно должно быть 4–5 за ночь, иначе мы не выспимся. Мозг в это время, как считается, упорядочивает полученные за день горы информации.
Существуют методики так называемого полифазного сна, главная идея которых в том, что можно не терять время на «бесполезный» медленный сон, а сразу погружаться в быстрый и высыпаться, таким образом, за меньшее количество часов. Но врачи такой способ не одобряют — говорят, что для организма это противоестественно.
Полезнее всего спать на правом боку — ученые выяснили, что именно так лучше работает лимфатическая система, которая выводит токсины из мозга. Рекомендуется поддерживать в спальне низкую температуру — вплоть до экстремальных 15 градусов. Еще на ночь не стоит пользоваться смартфонами и планшетами — голубой свет экранов нарушает выработку гормона сна мелатонина. Так же действует и телевизор. Алкоголь тоже ухудшает качество отдыха — засыпание может быть быстрым, но сон оказывается не очень крепким. Важно и то, в какое время ложиться. Ученые рекомендуют: пораньше. Недавнее исследование показало, что регулярный отход ко сну после 23:00 повышает риск преждевременной смерти на 10%.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
Комментарии